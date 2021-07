Vojtěch: Lidé, kteří podle lékaře nemají nosit respirátor, ho nosit nemusí

Praha - Lidé, kteří nemohou ze zdravotních důvodů nosit respirátor, ho nebudou muset nosit. Musí mít ale potvrzení od lékaře. Schválila to dnes vláda, novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Úprava je součástí nového mimořádného opatření o nošení ochrany úst a nosu, které vláda schválila. Předchozí opatření tento týden zrušil Nejvyšší správní soud (NSS).

Vojtěch řekl, že ministerstvo opatření upravilo tak, aby reflektovalo výtky soudu. Soud požadoval, aby se úřad vypořádal s tím, zda nemohou v některých individuálních případech zdravotní rizika nošení respirátoru převýšit přínosy ochrany dýchacích cest jako prevence šíření koronaviru.

Lidé, kteří nemohou ze zdravotních důvodů respirátor nosit, mají mít podle Vojtěcha nižší stupeň ochrany, jako jsou roušky. "Ve výjimečných případech, pokud nemohou ani tu nosit, nebudou mít žádnou ochranu dýchacích cest. Ale to musí být uvedeno v lékařském potvrzení," řekl Vojtěch. To, že lékař potvrzení pacientovi vydal, musí podle ministra zaznamenat také do lékařské dokumentace, aby to bylo kontrolovatelné.

Vojtěch řekl, že podle odborníků je takových lidí, kteří nemohou nosit žádnou ochranu dýchacích cest, naprosté minimum. Podle ministra mezi nimi nejsou například astmatici.

NSS také předchozímu opatření vyčetl, že není řádně odůvodněné. Ministerstvo proto podle Vojtěcha doplnilo do zdůvodnění například odkazy na odborné studie, do vypracování se zapojili i externí odborníci, mimo jiné ze skupiny MeSES kolem epidemiologa Petra Smejkala. Na nošení ochrany nosu a úst, které je nyní nutné například ve veřejných budovách nebo v MHD, ale úřad trvá. Podle Vojtěcha je nošení respirátorů a roušek základním opatřením proti šíření nákazy covidu-19, které doporučují i mezinárodní instituce.