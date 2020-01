Vojtěch: Koronavirus se u Čecha ve Vietnamu zatím nepotvrdil

Hanoj/Praha - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl (za ANO), že podle jeho informací se zatím nepotvrdil nový koronavirus u Čecha, který je kvůli podezření z tohoto onemocnění v nemocnici ve Vietnamu. Informaci o jeho hospitalizaci zveřejněnou vietnamskými zpravodajskými weby potvrdilo české ministerstvo zahraničí, podle něhož byl Čech hospitalizován z "čistě preventivních důvodů".

"V zásadě informace jsou takové, že se nepotvrdil případ koronaviru u toho Čecha, který je hospitalizován ve Vietnamu. Takže zatím to vypadá, že je nález negativní," řekl dnes novinářům ministr.

Také ministerstvo zahraničí o něco dříve sdělilo, že nákaza u tohoto Čecha zatím potvrzena nebyla. Pracovníci českého velvyslanectví v Hanoji s ním jsou v kontaktu, o žádnou konkrétní pomoc zatím nepožádal, uvedlo.

V čínském Wu-chanu, odkud se začal nový virus šířit, jsou podle Vojtěcha čtyři Češi. Dva tam podle něho žijí dlouhodobě a nemají zájem se vracet do České republiky. Dva čeští studenti jsou ve Wu-chanu přechodně a vrátit se chtějí. Vojtěch řekl, že ministerstvo zahraničí nyní vyjednává ohledně jejich návratu s Francií, která chystá akci k evakuaci svých občanů z tohoto města. Podle ministra by bylo racionální, kdyby Česko do této mise zapojilo i své občany.

Na oddělení tropických nemocí všeobecné nemocnice ve vietnamském Danangu bylo s horečkou na pozorování vedle Čecha celkem 12 lidí. Jedná se podle tamních zpravodajských serverů také o sedm Číňanů a čtyři Vietnamce.

Jedním z hospitalizovaných je Číňan, který v sobotu odpoledne přiletěl s horečkou z Wu-chanu. Ostatní sledovaní jsou buď turisté, nebo obyvatelé Danangu, kteří s horečkami sami do nemocnice přišli kvůli prověření. Všichni uvedli, že se nedávno setkali s Číňany.