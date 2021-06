Vojtěch: Kontrola MF poukázala na potenciální střet zájmů, Arenberger ho vyřešil

Praha - Kontrola ministerstva zdravotnictví podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) neukázala ve vinohradské nemocnici žádná pochybení. Výsledky kontroly ministerstva financí podle něj upozornily na potenciální střet zájmů ředitele Petra Arenbergera, když pronajímal nemocnici vlastní sklad na Mělnicku jako archiv. Pronájem proto bude ukončen. Na dotaz ČTK to řekl ministr Vojtěch. Pronájem byla jedna z kauz, kterou se média kolem tehdejšího ministra Arenbergera zabývala. Z postu ministra odešel v květnu kvůli mediálnímu tlaku, po něm se vrátil do funkce Vojtěch a Arenberger se znovu ujal řízení vinohradské nemocnice.

"Pokud jde o kontrolu ministerstva financí, tam jsem obdržel výsledky a na jejich základě i pan ředitel Arenberger učinil kroky tak, aby byly vypořádány nálezy, které poukazují na potenciální střet zájmů, pokud jde o pronájem archivu pro nemocnici," uvedl ministr. Podle něj ředitel aktivně přišel s tím, že nájem bude ukončen. V tuto chvíli je podle Vojtěcha stále úhrada za pronájem jedna koruna měsíčně.

Arenberger k tomu uvedl, že se nechal přesvědčit právníky, že to není žádný problém, přestože sám měl pochybnosti, že to nevypadá dobře. "Ten nájem je stále bezkonkurenčně nejnižší v té oblasti za tuto službu," dodal. Bude nadále postupovat digitalizace nemocničního archivu, možná se podle ředitele aspoň urychlí.

V květnu Arenberger rezignoval na ministerskou funkci. Prohlásil, že to bylo kvůli mediálnímu tlaku, který doléhal i na jeho rodinu. Média v minulých týdnech vznesla pochybnosti o jeho majetku, pronájmu jeho nemovitosti nemocnici, kterou vedl, a zisku z klinických studií, které plynuly do jeho soukromé praxe místo do nemocniční kliniky.

Arenberger je také jediným ředitelem fakultní nemocnice, který nemá bezpečnostní prověrku. Vojtěch po svém nástupu trval na tom, aby o ni požádal, což učinil.

"Pokud proběhne proces udělení bezpečnostní prověrky, i to je určitý obraz toho, jestli ten člověk má nějaký škraloup nebo nikoliv. Jsem dalek toho, abych hodnotil pouze na základě mediálních zpráv," řekl ministr už v květnu k tomu, jestli by měl Arenberger dál vést vinohradskou nemocnici, co jejíhož čela se vrátil po odchodu z ministerstva.