Vojtěch Filip je zklamán volebním výsledkem KSČM i celé levice

Praha - Největším zklamáním letošních voleb je pro předsedu KSČM Vojtěcha Filipa výsledek a neúčast levice v budoucí Sněmovně. Vojtěch to řekl po svém příchodu do volebního štábu v sídle komunistů v ulici Politických vězňů v Praze.

"Jsem velmi zklamán, protože je to opravdu velký neúspěch. Lidé se rozhodli pro jiné politické strany. Je to problematické i kvůli tomu, že se žádná levicová strana do Sněmovny nedostala a to bude v tom dalším období problém nejen pro KSČM," uvedl.

Podle Vojtěcha na levé části politického spektra vznikaly další subjekty, které svým způsobem kopírovaly komunistický program. "Podívejte se, kolik lidí přešlo například k Přísaze. Malé levicové strany si ubíraly hlasy, aby tady levice jako subjekt politického parlamentarismu byla. A uvidí se, třeba už za rok v komunálních volbách, jestli to lidem bude vadit nebo se s tím smíří. Osobně si myslím, že občany České republiky nic pozitivního nečeká," prohlásil Filip.

Komunisti nebudou poprvé ve Sněmovně, získají zhruba 3,6 procenta. V roce 2017 měli 7,76 procenta a 15 mandátů. Poslední průzkum agentury Median jim předpověděl zisk 4,4 procenta. Další prohru utrpěli komunisté v loňských volbách do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Dostali se pouze do čtyř krajských zastupitelstev ze 13 a ztratili křeslo hejtmana v Ústeckém kraji. KSČM, která letos slavila 100. výročí, zatím ve Sněmovně nechyběla, doposud byla vždy v opozici. Podporovala ale poslední menšinovou vládu ANO a ČSSD.