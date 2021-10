Vojtěch: Epidemie se vyvíjí podle rizikového scénáře, vláda musí reagovat

Praha - Epidemie covidu-19 se začala vyvíjet podle rizikového scénáře a nezastaví se ze dne na den. Epidemiologická situace se mimořádně zhoršila a ministerstvo na to musí reagovat. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v návaznosti na to, že se na některých chystaných opatřeních vláda neshodla se zástupci budoucí vládní koalice. Vojtěch také řekl, že na ministerstvu zůstane do té doby, dokud to bude potřeba. Úřad podle něj v této situaci nemůže být bez vedení. Vojtěch měl od 1. listopadu přejít na ministerstvo zahraničí jako schválený velvyslanec ve Finsku.

Vláda se dnes bude zabývat návrhy ministerstva zdravotnictví, které mají omezit šíření epidemie covidu-19. Resort navrhuje, aby personál restaurací musel kontrolovat testy či očkování zákazníků. Chce rovněž obnovit povinné nošení respirátorů v zaměstnání. Usiluje i o to, aby v krajích, kde je situace nejhorší, děti nad 12 let nosily roušky i při výuce ve třídě. Nyní je to povinné jen ve společných prostorách školy.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje také ukončit hrazení preventivních testů na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince, počítá ale s výjimkami. S ukončením hrazení nesouhlasí AntiCovid tým koalice Spolu, která společně s koalicí Pirátů a Starostů a nezávislých, chce sestavit budoucí vládu. Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech opozici vyzval, aby se do jednání o opatřeních zapojila. Opozice ale uvedla, že se tím snaží hodit odpovědnost za epidemii na ni.

Vojtěch dnes řekl, že je dál připraven k jednání. "Epidemiologická situace se mimořádně zhoršila a já si myslím, že na to musíme reagovat," konstatoval. Podle něj opatření, která ministerstvo navrhuje, nejsou restriktivní či "uzavírací". Vláda se s opozicí shoduje na tom, že nechce další lockdown. Vojtěch se domnívá, že návrhy nejdou proti názorům budoucí koalice.

Na dotaz novinářů, kdy odejde na místo velvyslance do Finska, řekl, že nemá žádný termín. "Vzhledem k současné situaci budu na ministerstvu zdravotnictví, dokud to bude potřeba. Není možné, aby ministerstvo nyní bylo bez vedení," poznamenal.

Epidemie podle Vojtěcha dlouho sledovala realistický scénář predikce, v posledních dnech se ale vyvíjí podle rizikového. Podle rizikového scénáře by mohlo být na začátku listopadu v nemocnicích 1200 lidí s covidem-19, z toho 250 na jednotkách intenzivní péče. Podle Vojtěcha v některých krajích hrozí opětovné omezování odložitelné nemocniční péče.

Podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví šíření nemoci covid-19 zrychlilo za jediný týden na více než dvojnásobek. V úterý přibylo 3246 případů, což je o 1739 víc než před týdnem a nejvíc za den od 20. dubna. Také lidí s covidem-19 v nemocnicích přibývá, od předchozího úterka jejich počet stoupl o dvě pětiny na 620. Stovka lidí je v těžkém stavu. Prudce roste i množství úmrtí. Za posledních sedm dní zemřelo 51 lidí s covidem-19, zatímco třeba za celé září bylo úmrtí 44.

Ministerstvo navrhne, aby lokálně nosily děti nad 12 let roušku i ve výuce

Ministerstvo zdravotnictví navrhne, aby v krajích, kde je epidemie covidu-19 nejhorší, nosily děti starší 12 let roušku i při výuce ve třídě. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Týkat by se to podle něj nyní mělo asi pěti krajů, neupřesnil kterých. Některá opatření proti covidu dnes projedná vláda. Plošné testování ve školách podle Vojtěcha odborníci nedoporučují, ale je možné, aby jej lokálně nařídily krajské hygienické stanice.

"Budeme navrhovat nošení respirátorů u dětí starších 12 let v těch nejpostiženějších krajích. V tuto chvíli je to asi pět krajů," řekl Vojtěch. Upřesnil, že mluví o nošení ochrany nosu a úst ve třídách. Ve společných prostorách škol je už nyní povinné. Podle Vojtěcha podobné opatření platilo také na konci předchozího školního roku.

Proti nošení roušek ve výuce pro děti nad 12 let včetně očkovaných se už v úterý postavil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Podle Plagy by se ale mělo v regionech s horší epidemickou situací spíš obnovit testování.

Podle Vojtěcha mohou lokálně nařídit testování ve školách krajské hygienické stanice, jejich ředitelům to podle ministra připomněla hlavní hygienička Pavla Svrčinová na pondělní poradě. Plošné testování nepodpořila klinická skupina, která je pracovním orgánem ministerstva, doplnil. Testování v okresech, kde za týden přibylo více než 100 případů na 100.000 obyvatel, o víkendu doporučila Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) kolem epidemiologa Petra Smejkala, která dříve byla poradním orgánem ministerstva. Testovat by se podle odborníků měli ale jen žáci a studenti, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali v posledním půl roce covid-19.

Šíření nemoci covid-19 v Česku zrychlilo za jediný týden na více než dvojnásobek. Epidemie se nyní nejvíce šíří v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihočeském kraji. V sedmi krajích za poslední týden přibylo více než 100 případů na 100.000 obyvatel.