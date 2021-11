Vojtěch: Epidemie se bude zhoršovat, kulminace kolem Vánoc

Praha - Epidemie covidu se bude v dalších týdnech zhoršovat, kulminace se očekává kolem Vánoc. Na začátku prosince může být v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče v jeden den až 1100 lidí. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nyní je v těžkém stavu hospitalizováno asi 850 pacientů. Vláda proto dnes rozhodla o vyhlášení nouzového stavu, omezení hromadných akcí a dalších opatřeních. Pokud by vláda dnes nepřijala žádná opatření, situace by byla podle ministra ještě horší.

Modely dalšího vývoje podle ministra ukazují, že situace kolem šíření covidu se bude v následujících týdnech nadále zhoršovat. Podle Vojtěcha hrozí to, že incidenční číslo, které udává počet nových případů na 100.000 obyvatel za týden, překročí hodnotu 1200. Nyní je to 1097.

Podle podkladů k jednání vlády odpovídá současná epidemiologická situace vysoce rizikovému scénáři vývoje, protože epidemie významně roste ve všech klíčových parametrech. Rostou i nákazy v populaci nad 65 let. Testování ukazuje na vysokou virovou nálož v populaci. "A tento indikátor společně s vysokým počtem případů, u nichž není znám zdroj nákazy, ukazuje na masivní komunitní šíření onemocnění v populaci," uvádí se v podkladu, který má ČTK k dispozici.

Sedmidenní klouzavý průměr je nyní téměř 17.000 nových případů denně, predikce ukazují, že tento denní průměr bude v blízké době atakovat hranici 20.000 nových případů. Tyto hodnoty a také incidenční číslo podle materiálu trojnásobně překračuje hodnoty pozorované ve stejném období loňského roku.

Pokud by nebyla část populace naočkovaná, bylo by zatížení jednotek intenzivní péče podle Vojtěcha nyní horší, bylo by tam kolem 2000 pacientů s covidem. Na JIP nyní končí podle Vojtěcha hlavně neočkovaní. Od začátku měsíce do 20. listopadu muselo být na umělé plicní ventilaci či přístroji ECMO, který zajišťuje mimotělní oběh, 655 pacientů, většina neočkovaných.