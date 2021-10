Vojtěch: Epidemie covidu-19 se v ČR stala epidemií neočkovaných

Praha - Epidemie covidu-19 se v ČR podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) stala epidemií neočkovaných. Podle dat o šíření nákazy za říjen tvoří 74 procent pozitivně testovaných a 63 procent hospitalizovaných. Pokud by se proočkovanost zvýšila, bylo by možné zrušit "třeba zítra" všechna protiepidemická opatření, řekl dnes ministr na tiskové konferenci.

V tomto nebo příštím týdnu podle predikce, kterou představil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek, se celá ČR dostane na incidenci 300 případů nákaz koronavirem týdně na 100.000 obyvatel. Maximální hodnota může být asi 7000 případů za týden. Do konce roku čeká Dušek kolem 2000 hospitalizovaných s covidem-19.

V nemocnicích jsou podle Vojtěcha mladší lidé než dřív, průměrný věk lidí na jednotkách intenzivní péče (JIP) je kolem 60 let. Průměrný věk hospitalizovaných je 64 let, u očkovaných je to 75 let. Na jednotkách intenzivní péče leží v průměru lidé ve věku 61 let, očkovaní ve věku 74 let.

Před rokem bylo v nemocnicích v této době 5000 pacientů s covidem-19, v současné době jejich počet přesáhl tisíc. Za pátek minulého týdne a pondělí do statistik přibylo přes 4200 nově pozitivně testovaných. "Pokud bychom byli stoprocentně naočkovaní, tak bychom viděli maximálně třetinová čísla," uvedl Dušek.

V současné době má v ČR vakcínu 66 procent lidí nad 12 let, pro které je v současné době určená. Z celé populace je to 56,6 procenta a mezi dospělými 68 procent. Česko je podle Vojtěcha pod průměrem EU. Dušek doplnil, že sousední Rakousko a Německo mají zhruba o deset procentních bodů víc, Portugalsko až 90 procent.

Nižší proočkovanost kolem 50 procent je v mladších generacích, u seniorů nad 65 let je kolem 83 procent. U nich ale po půl roce výrazně slábne účinnost očkování, potřebná je podle odborníků posilující třetí dávka. Stále zůstává asi 400.000 seniorů, kteří nákazu neprodělali a nejsou očkovaní.

"Virus se nešíří výlučně v mladé populaci, roste i ve středněvěké do 50 let, a začíná narůstat i mezi staršími," doplnil Dušek. Pravděpodobnost, že se nakazí očkovaní, je podle něj z dostupných dat asi 25 procent. Vakcína proti těžkému průběhu brání u lidí nad 65 let z více než 84 procent. "Vidíme, že lidé v seniorním věku, kteří se třeba i dostanou do nemocnic, nepotřebují na JIP," dodal k účinnosti vakcíny.

Tím, že mutuje, je virus podle pneumoložky a náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové "čím dál chytřejší". V případě nakažlivější mutace delta, která nyní v Česku převažuje, má 40 procent nakažených nemoc s příznaky. Pokud je kvůli těžkému průběhu covidu-19 člověk hospitalizován na jednotce intenzivní péče, má jen asi poloviční šanci, že přežije, řekla Vašáková, která je zároveň přednostkou plicní kliniky Thomayerovy nemocnice.

Připomněla, že jsou v ČR dostupné léky na covid, takzvané monoklonální látky, které se ale musí podat v časné fázi onemocnění. Jsou vhodné i pro mladé lidi, kteří mají například vysoký krevní tlak či jsou obézní, byly podány i dětem. Pacient je může dostat asi v 80 nemocnicích, které mají urgentní příjem, na základě žádanky od praktického lékaře či specialisty.