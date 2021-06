Vojtěch: Druhá dávka vakcíny bude znovu po 21 dnech, termín lze měnit

Praha - Lidé si mohou změnit termín očkování druhou dávkou vakcíny proti covidu-19 od fitmy Pfizer/BioNTech. Možný je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) posun až o osm dní, napsal na twitteru. Termín druhé dávky dosud očkovací centra automaticky dávala na 42 dní, což je horní limit. Nově může být vakcína, která se v ČR aplikuje nejčastěji, podána už za 34 dní. Po jednání vlády ministr v České televizi doplnil, že od července by se mohla vakcína aplikovat znovu po 21 dnech.

Ještě v květnu přitom hlavní hygienička Pavla Svrčinová na dotaz ČTK uvedla, že jiné důvody kromě zdravotních nejsou důvodem, aby se termín měnil. Teď ministr vyzval, aby si termín lidé měnili, pokud jim nevyhovuje. "Zavolejte na linku 1221, kde vám ho pomohou v rozmezí osmi dnů změnit. Hledáme cesty, jak očkování maximálně zpřístupnit," napsal. Zástupci projektu Chytrá karanténa odpoledne na twitteru napsali, že kvůli velkému zájmu lidé mohou na lince déle čekat. Navyšuje se proto počet operátorů.

O možnosti posunout si termín očkování mluvil ve svém pořadu na sociálních sítích už v neděli premiér Andrej Babiš (ANO). Druh vakcíny, u které je to možné, ale neuvedl. Pokud bude vakcín v Česku podstatně více, vrátí se podle něho původní interval, tedy 21 dnů mezi dávkami. Ministr Vojtěch dnes avizoval, že by to mohlo být od července.

U vakcíny firmy Moderna se už interval mezi podáním první a druhé dávky zkracoval a činí podle aktuálních informací vládního covidového portálu 25 až 35 dnů. Dříve byl prodlužován rovněž na 38 až 42 dní. Do konce března byly časové úseky mezi dávkami vakcín od těchto výrobců nižší. Do té doby se očkovalo Pfizerem po 21 dnech a Modernou po 28 dnech. U očkovací látky od společnosti AstraZeneca je interval 84 až 91 dnů.

Podle dat o očkování do neděle zdravotníci podali vakcínu 4,97 milionu lidí, tedy asi 46,4 procenta obyvatel. Na druhou dávku čeká 1,95 milionu z nich. Celkově už bylo alespoň jednou dávkou očkováno nebo se registrovalo 51,9 procenta populace. Podle odborníků by bylo třeba, aby se virus mezi lidmi dál nešířil a nevytvářely se nové nebezpečné mutace, aby si nechalo vakcínu aplikovat alespoň 70 procent, spíš až 90 procent lidí.

Kampaň na podporu očkování by měla stát dalších 50 milionů korun

Do kampaně na podporu očkování proti covidu-19 by mělo jít dalších 50 milionů korun, stála už 55 milionů. Další fáze bude podle autorů kampaně nejtěžší, protože bude třeba přesvědčovat nerozhodnuté, a komunikovat zejména s mladými. Čekají dezinformace ohledně očkování dětí. Vyplývá to z materiálů pro jednání vlády, které má ČTK k dispozici. Podle dat ministerstva zdravotnictví je již očkováno nebo na očkování čeká 51,9 procenta populace. V průzkumech veřejného mínění zájem deklaruje až 69 procent.

"Jsme v situaci, kdy nás čeká nejtěžší část očkování, kdy budeme přesvědčovat lidi, kteří se nezapojili do první vlny očkování. Zkušenost z okolních států je, že nejtěžší fáze začíná okolo 50 až 60 procent proočkovanosti celé populace," uvádí dokument. Veřejnost totiž podle nich může získat pocit, že potřebného podílu se dosáhne i bez jejich zapojení. Motivace navíc klesá s ústupem epidemie.

Za "zásadní a kritickou fázi" označuje materiál očkování dětí a mládeže od 12 let, které má začít od 1. července. "Je to obecně složitá cílová skupina. Budeme muset komunikovat souběžně jak k rodičům, tak i prarodičům. Zároveň v této skupině osob je velmi aktivní vliv dezinformačních webů," píší jeho autoři.

Dá se podle nich předpokládat, že rodiče budou velmi pozorně sledovat veškeré informace ohledně očkování dětí proti covid-19, které se v mediálním prostoru objeví, zejména o negativních vedlejších účincích.

"Všechna výše uvedená fakta jsou tak 'vynikajícím' podkladem pro velmi tvrdou dezinformační kampaň. S ohledem na blížící se volby jsou také 'vhodným' materiálem pro manipulaci veřejným míněním," uvádí dokument.

Důležité je podle něj teď také oslovovat nerozhodnuté, lidi s nižší důvěrou v proces vakcinace a mladé od 18 do 25 let. Pro ně je třeba v kampani zdůrazňovat výhody v oblasti cestování nebo prokazování bezinfekčnosti, které jim očkování přinese. Komunikace ale bude zaměřená a postcovidové zdravotní následky.

Kampaň se bude také snažit motivovat lidi pro očkování druhou dávkou. "Existuje riziko poklesu zájmu o druhou dávku, kterou část populace může začít vnímat jako zbytnou, vzhledem k uznávání bezinfekčnosti již po první dávce," uvádí dokument. Podle současných podmínek mohou lidé bezinfekčnost prokázat 22 dní po první dávce, odborníci ale varují, že plně chránění jsou 14 dní po druhé.

Autoři kampaně jsou si vědomi, že prosadit se v mediálním prostoru před volbami nebude snadné. Navýšení rozpočtu kampaně o dalších 50 milionů korun je proto podle nich nezbytné, aby dosáhla stanoveného cíle. Při jejím spuštění 12. dubna byla jako cíl stanoveno dosažení 70procentní proočkovanosti populace.

Dosavadní část kampaně v dubnu až červnu považují její autoři za úspěšnou. V dubnu oslovila televizní kampaň skoro šest milionů osob, odvysíláno bylo na televizích Nova a Prima téměř 700 spotů a v rádiích 750 sporů, které měly dosah 2,8 milionu lidí. Zhruba 2,2 milionu lidí oslovila online kampaň a 5,4 milionů se setkalo s reklamou v tisku. V květnu a červnu pak byla kampaň ještě posílená, v televizím patřila ke dvaceti nejsilnějším. V červnu se pak snaží cílit spíše na mladé, zaměřuje se na sociální sítě a vliv influencerů.