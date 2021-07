Vojtěch: Do dvou týdnů vzniknou v Praze očkovací místa pro lidi bez registrace

Praha - Do dvou týdnů by měla vzniknout v obchodním centru Chodov a na hlavním nádraží v Praze očkovací místa pro očkování proti covidu-19, kam budou moci lidé přijít bez předchozí registrace. Cílem je očkování více zpřístupnit. ČTK to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Pokud se taková očkovací místa osvědčí, mohla by se vytvořit i v dalších regionech.

Vojtěch řekl, že pro tyto potřeby už vznikly mobilní očkovací týmy. Místa v obchodním centru Chodov a na hlavním nádraží se nyní připravují. "Já bych si přál, aby v době maximálně dvou týdnů začala fungovat," uvedl. Cílem podle ministra je oslovit lidi, kteří se k očkování zatím neregistrovali. "Mohou to být lidé, kteří někam cestují, jdou na nákup. Třeba nejsou odpírači očkování, ale z nějakého důvodu se nezaregistrovali, možná kvůli nějakému pohodlí. Tady bez objednání, bez termínu půjdou kolem a budou se moci okamžitě oočkovat bez jakýchkoliv překážek," vysvětlil Vojtěch.

Zdravotníci v těchto očkovacích místech budou mít kromě dvoudávkových vakcín k dispozici i jednodávkovou vakcínu od firmy Johnson & Johnson. Ministerstvo na začátku června v návaznosti na stanovisko vakcinologů doporučilo, aby zdravotníci tuto očkovací látku nepodávali lidem mladším 60 let. Důvodem je velmi vzácný nežádoucí účinek, kdy u očkovaných vznikají krevní sraženiny především v mozku. Podle údajů Evropské lékové agentury (EMA) se výskyt odhaduje u 0,01 procenta očkovaných, většinou v mladším věku.

Vojtěch řekl, že očkování mladších lidí touto látkou není zakázáno. "Věřím, že se spousta lidí naočkuje touto očkovací látkou, protože je to pohodlnější," poznamenal. Pokud si lidé vyberou dvoudávkovou, budou se muset dostavit ještě na druhý termín očkování.

Očkovací místa pro lidi bez registrace jsou podle Vojtěcha pilotním projektem. Pokud se osvědčí, chce ministerstvo tuto praxi rozšířit do dalších regionů. Ministr se domnívá, že zájem o vakcinaci ve větších očkovacích centrech se časem vyčerpá. Předpokládá se, že větší očkovací místa po létě skončí. "Proto hledáme nějaké alternativy, chceme jít do terénu, lidem blíž a očkování maximálně zpřístupnit bez nějakých bariér," dodal Vojtěch.