Vojtěch: Ani v rizikovém scénáři se nezavřou služby a obchody

Praha - Ani v nejrizikovějším scénáři vývoje epidemie covidu-19 se podle ministra zdravotnictví na podzim nepočítá s uzavíráním služeb a obchodů. I nadále by platila režimová opatření a případně by se omezily hromadné akce, řekl dnes v diskusním pořadu televize Prima ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nepředpokládá ale, že by situace měla být vážná. Ukáže se podle výsledků plošného testování dětí ve školách, které se uskuteční ve třech vlnách na začátku září, dodal.

Vojtěch řekl, že scénáře dalšího vývoje se cizelují a jsou založeny na vývoji proočkovanosti. Mnohem více budeme vědět v září po návratu dětí do škol, poznamenal ministr. V té době se podle něj bude "lámat chleba".

Podle nejrizikovějšího scénáře Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) by v nemocnicích mohlo být v druhé polovině září kvůli covidu kolem 500 lidí, z toho necelá stovka na jednotkách intenzivní péče. Předpokládá se, že epidemie poroste, ale nezatíží nemocnice. Letos v březnu, kdy epidemie Česko silně zasáhla, bylo v nemocnicích přes 9000 lidí.

Ani v tomto rizikovém scénáři se podle Vojtěcha nepočítá s uzavíráním služeb a obchodů. Podle ministra budou režimová opatření, jako je nošení respirátorů, dodržování rozestupů, a případně se omezí hromadné akce.

Pokud se na testování žáků ve školách ukáže, že je mezi nimi jen málo nakažených, měla by vláda podle opozičního poslance a lékaře Vlastimila Válka (TOP 09) rozhodnout o tom, aby děti nemusely nosit roušky a testovat se proto, aby mohly chodit na kroužky. Po testování ve školách by se podle Válka také měl zrušit pandemický stav, který v Česku stále platí. Pokud s tím nepřijde vláda, navrhne zrušení podle Válka opozice.

Ochrana dýchacích cest a prokazování bezinfekčnosti jsou podle Vojtěcha základní opatření, která by měla ještě nějakou dobu zůstat. Na otázku, jak dlouho bude povinné nošení respirátorů, Vojtěch odhadl, že zatím do října, pak se situace vyhodnotí. Respirátor musí nyní lidé nosit například v MHD, obchodech či vnitřních prostorách veřejných budov. Válek se domnívá, že by vláda v této věci měla rozhodnout v polovině září. Podle něj je smysluplné nošení ochrany nosu a úst v MHD, ale jinak je třeba dát do toho více volnosti.