Vojenský speciál přivezl ze Srbska 100.000 dávek vakcíny od Pfizeru

České vojenské letadlo 31. května 2021 přivezlo z Bělehradu přes 100.000 dávek vakcíny proti covidu-19 od společností Pfizer/BioNTech, které Srbsko Česku darovalo. Na vojenském letišti přistálo kolem 14:45. Vojáci poté vakcíny přeložili do sanitky, která je v chladících boxech odvezla.

České vojenské letadlo 31. května 2021 přivezlo z Bělehradu přes 100.000 dávek vakcíny proti covidu-19 od společností Pfizer/BioNTech, které Srbsko Česku darovalo. Na vojenském letišti přistálo kolem 14:45. Vojáci poté vakcíny přeložili do sanitky, která je v chladících boxech odvezla. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - České vojenské letadlo dnes přivezlo z Bělehradu přes 100.000 dávek vakcíny proti covidu-19 od společností Pfizer/BioNTech, které Srbsko Česku darovalo. Na vojenském letišti přistálo kolem 14:45. Vojáci poté vakcíny přeložili do sanitky, která je v chladicích boxech odvezla. ČTK to řekla mluvčí kbelské letecké základny Zuzana Špačková. Použití vakcíny v Česku dnes schválilo ministerstvo zdravotnictví.

Fotogalerie

O převozu daru dnes informoval na twitteru premiér Andrej Babiš (ANO). Srbsko podle něj Česku věnovalo 100.620 dávek. O chystaném daru předseda vlády informoval po nedávné návštěvě srbského prezidenta Aleksandara Vučiče v Praze.

Vakcíny podle Babiše měly zamířit do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Po povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) pak také do očkovacího centra v O2 universum v Libni. Podle rozhodnutí ministerstva na základě schválení SÚKL bude 16.770 lahviček vakcíny směřovat do Ústřední vojenské nemocnice, která očkovací centrum zřizuje.

Od konce prosince dosud lékaři podali přes 5,2 milionu dávek některého ze čtyř druhů očkovacích látek, plně naočkovaných je více než 1,44 milionu lidí. V neděli lékaři podle předběžných údajů aplikovali 34.414 dávek vakcíny, zhruba o desetinu více než ve stejný den o týden dříve a nejvíc za kteroukoliv neděli od začátku očkování.

Server Seznam Zprávy na konci dubna uvedl, že žádné z vakcín, které Česku slíbily na počátku dubna Slovinsko, Rakousko a Maďarsko, zatím nedorazily. Na přeposlání zhruba 80.000 dávek se země domluvily poté, co Česko nesouhlasilo s kompromisem o rozdělení dodatečných deseti milionů dávek v EU. Podle vyjádření úřadu vlády pro server se vše opozdilo a vakcíny jsou slíbeny do konce června. Slovenský premiér Eduard Heger také při dubnové návštěvě ČR přislíbil dar 10.000 dávek od společnosti Moderna.