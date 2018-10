Armádní speciál dopravil na letiště Praha-Kbely 24. října 2018 z Afghánistánu do Česka tělo zastřeleného vojáka Tomáše Procházky, který zemřel 22. října po útoku afghánského vojáka na základně Šindánd v afghánské provincii Herát.

Praha - Na vojenské letiště Praha Kbely krátce před středeční půlnocí přistál vojenský speciál s ostatky vojáka Tomáše Procházky (41), který padl v pondělí v Afghánistánu. Na letištní ploše na něj čekala rodina, představitelé ministerstva obrany a armády, přítomen byl i prezident Miloš Zeman. Na palubě speciálu byli i dva vojáci, kteří byli zraněni v Afghánistánu tento a minulý týden. Do nemocnice je přepravily vrtulníky.

Z letadla rakev zahalenou do české vlajky vynesla čestná stráž a za doprovodu smuteční hudby ji položila na černý katafalk. Doprovázel ji jeden ze psů, kteří s Procházkou sloužili v Afghánistánu. Před rakví držel voják fotografii padlého. Krátce poté promluvil vojenský kaplan Petr Šabaka a zazněla státní hymna. Vojáci následně rakev odnesli do pohřebního vozidla, u kterého se s Procházkou rozloučili jeho blízcí. Pohřební služba za doprovodu motocyklů zamířila do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích.

Kromě rodiny se s padlým přišli rozloučit například Zeman, kardinál Dominik Duka, ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník generálního štábu Aleš Opata nebo americký velvyslanec Stephen King.

Armáda svým speciálem přepravila do Česka i dva české vojáky, kteří byli zraněni při dvou útocích tento a minulý týden. Letadlo opustili ještě před zahájením smutečního aktu. Vrtulníky je následně přepravily do střešovické nemocnice. Podle ředitele speciálních sil Pavla Koláře je jejich stav dobrý, v nemocnici je nyní čeká další vyšetření. Na palubě byla i část příslušníků 10. strážní roty, kteří v uplynulých měsících hlídali spojeneckou základnu Bagrám. V Afghánistánu je vystřídali kolegové z 11. strážní roty.

Procházka zemřel v pondělí na základně Šindánd v provincii Herát, když afghánský voják zahájil střelbu na projíždějící české vozidlo. Procházka u jednotky, která má na starosti výcvik afghánských kolegů, sloužil jako kynolog. S rodinou žil v Hrádku nad Nisou.

Narodil se v Prachaticích v prosinci 1976. Do armády vstoupil v roce 2002. Nejprve působil jako řidič u 4. brigády rychlého nasazení, o dva roky později nastoupil ke kynologům. Podílel se na výcviku desítek psů. Působil ve čtyřech zahraničních misích, kromě Afghánistánu byl také v Iráku a dvakrát v Kosovu. Do Afghánistánu ho doprovázeli německý ovčák Bred a belgický ovčák Doky.

Náčelník Centra vojenské kynologie Chotyně Andrej Vítek novinářům po ceremoniálu řekl, že Procházka odváděl velice profesionální práci a kynologii dělal srdcem. Zpět do ČR podle něj přiletěli oba psi, kteří s ním v misi sloužili. Nyní je čeká karanténa a poté se rozhodne, jakému vojenskému kynologovi budou přiděleni. Ve své armádní službě budou pokračovat.

Procházku dnes ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) povýšil in memoriam z hodnosti rotný do nejvyšší praporčické hodnosti štábní praporčík. Zároveň mu udělil vysoké resortní vyznamenání Kříž obrany státu.

S Procházkou se už před odletem z Afghánistánu na bagrámském letišti rozloučili jeho kolegové.

Speciální síly na pomoc rodině padlého vypsali charitativní sbírku. Své příspěvky mohou posílat do Nadačního fondu speciálních sil do 23. listopadu na účet číslo 43-9412310217/0100 s použitím variabilního symbolu 601.

Pondělní útok byl třetím od začátku srpna, kdy po útoku sebevražedného atentátníka zemřela trojice českých vojáků. Minulý týden pak bylo zraněno pět Čechů, z toho jeden vážně, když u jejich obrněného automobilu explodoval civilní vůz naplněný výbušninou.