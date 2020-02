Vojenský speciál odletí dnes z Prahy s humanitární pomocí do Číny

Praha - Do Pekingu by dnes z vojenského letiště Praha Kbely měl odletět armádní speciál s humanitární pomocí. Do Číny převeze ochranné pomůcky či dezinfekční prostředky. Letadlo by na pekingském letišti mělo přistát v pondělí, letoun se vzápětí vrátí do České republiky.

Na pomoc podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka přispěly kraje, města, firmy, ministerstvo zahraničních věcí, Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce a Kancelář prezidenta republiky. Nakoupily respirátory, kombinézy nebo dezinfekci. Pražský hrad uvedl, že letadlo do Pekingu veze devět tun materiálu.

Armáda na cestu vyšle dvě posádky, aby se mohly vystřídat a letoun se mohl z Číny vrátit ihned zpět. Letci budou vybaveni ochrannými pomůckami, obléct by je ale měl pouze člen posádky, který půjde vyřídit administrativní povinnosti. Čínský personál na palubu letadla nebude vstupovat, jeho dezinfekce tak nebude podle armády nutná.

Česko již do Číny poslalo humanitární pomoc, kterou počátkem února schválila vláda. Přepravilo ji rakouské letadlo, na jehož palubě byla pomoc i dalších evropských zemí. ČR také přispěla šesti miliony korun na program podpory virem postižených a ohrožených zemí.