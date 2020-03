Vojenský speciál odletěl zpět z Číny, přiveze 150.000 rychlotestů

Praha - Vojenský speciál, který v pondělí odletěl do Číny pro 150.000 rychlotestů na nový typ koronaviru, dnes po poledni českého času odstartoval ze Šen-čenu zpět do Česka. Na twitteru to sdělila armáda. Letadlo by se mělo vrátit zpět do Česka ve středu v brzkých hodinách. Později Hamáček také na twitteru uvedl, že jeho resort má v Číně zajištěných přes 30 milionů roušek, šest milionů respirátorů, 250.000 ochranných obleků a brýlí a další materiál. Do Česka by je měla přepravit letadla v rámci programu NATO strategické přepravy, sdělil ČTK ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Stroj odletěl do Číny v pondělí ráno z kbelského vojenského letiště, mezipřistání měl v ruském Novosibirsku. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu uvedl, že testy jsou určeny pro rychlou diagnostiku osob, které mají příznaky respiračního onemocnění a je u nich podezření na nákazu koronavirem. Výsledky testů jsou k dispozici do 29 minut.

Armáda do Číny vypravila Airbus 319. Po návratu bude stroj a dovezený materiál dezinfikován a rozvezen do distribučních stanovišť.

Česko v Číně nakupuje i další materiál potřebný pro boj proti nákaze koronaviru. Dovézt chce roušky a respirátory, kterých je nedostatek, i další testy. Z Číny by je měla přivézt letadla přepravce Smartwings. Babiš v pondělí řekl, že letadla by měla odletět dnes a ve středu. Do ČR by měla dopravit mimo jiné dar od skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera nebo objednávky ministerstva vnitra.

Hamáček dnes také sdělil, že vnitro má v Číně zajištěno přes 30 milionů roušek, přes šest milionů respirátorů, 250.000 ochranných bioobleků a brýlí a další zdravotnický materiál.

Ministerstvo obrany pracuje na zajištění dopravy ukrajinským letounem An-124 Ruslan, jedním z největších letadel světa. "Chceme využít nasmlouvaných hodin v rámci aliančního programu strategické letecké přepravy SALIS," uvedl Metnar. Jednalo by se podle něj o více letů v příštích dnech. "Nyní na tom intenzivně pracujeme. Detaily budeme znát snad během dnešního odpoledne," dodal.

Vojenští piloti do Číny letěli již na začátku března. Do Číny tehdy přepravili českou humanitární pomoc pro boj proti koronaviru. Čína byla zpočátku nejhůře postiženou zemí, nyní se ohnisko přesunulo do Evropy.