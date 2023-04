Vojenské správě se vyhýbejte obloukem, radí Rusům nezávislý portál

Moskva - Dejte ženě z vašeho okolí plnou moc, uspořádejte si majetek a vyhýbejte se vojenským komisariátům - zní rady nezávislého portálu Meduza ruským mužům, kterých by se mohla týkat nová vlna mobilizace v zemi. Obavy z nového hromadného povolávání do armády se v Rusku objevily poté, co země přijala zákon o změnách v doručování povolávacích rozkazů a postizích pro ty, kteří se vojenské službě pokusí vyhnout.

Ruským mužům portál radí, aby dopředu sepsali plnou moc, která pak zplnomocněné osobě umožní podávat stížnosti na kroky vojenské správy nebo žaloby. Zplnomocněnou osobou by měla být ideálně žena, protože té při komunikaci s vojenským komisariátem nehrozí, že se ji úřad pokusí také prostě poslat na frontu.

Muži by měli popřemýšlet o svém majetku, protože podle nového návrhu zákona nebudou mít odpírači vojenské služby možnost registrovat na sebe dopravní prostředky, prodávat nebo kupovat nemovitosti a brát si úvěry. Dále si Rusové mají dopředu napsat žádost o vykonání náhradní civilní služby místo služby vojenské. Právo na civilní službu je stále zakotveno v ruské ústavě, podotýká Meduza.

Portál také svým čtenářům radí, aby se pokud možno vyhýbali policistům a zaměstnancům vojenské správy, neotvírali dveře neznámým lidem a žili na jiné adrese, než mají trvalé bydliště. Rozhodně by pak neměli osobně chodit na vojenský komisariát vysvětlovat, že dostali předvolání omylem. "Zaměstnancům vojenského komisariátu nic nebrání v tom, aby vás během jediného dne vyslali k jednotce, udělili vám status vojáka a poslali do války," upozorňuje portál. Potenciálním vojákům ale radí, aby nebezpečí zhodnotili samostatně a rozhodli se podle vlastního uvážení, zda se k odvodové komisi dostaví.

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o elektronickém doručování předvolání na vojenskou správu a o postizích pro odpírače služby v armádě v pátek. Návrh zákona v úterý schválila Státní duma, dolní komora ruského parlamentu, ve středu pak horní komora, Rada federace. Právě mimořádná rychlost schválení zákona vyvolala spekulace o chystané nové vlně mobilizace.