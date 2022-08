Vojenská vítězství Ukrajiny budou pomalá, zchladil očekávání Kyjev

Kyjev - Lidé by neměli očekávat rychlá vítězství Ukrajiny proti ruským vojákům během protiofenzivy, protože Kyjev nechce obětovat příliš mnoho svých vojáků. Upozornil na to dnes poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Oleksij Arestovyč. Vicepremiérka Iryna Vereščuková vyzvala lidi z oblasti bojů na jihu a východě Ukrajiny k odchodu před příchodem chladného počasí.

"Je to velmi pomalý proces, protože si vážíme lidí, protože potřebujeme, aby se co nejvíce Ukrajinců vrátilo domů," citovala Arestovyče agentura Reuters. "Nenastane rychlý úspěch, rychlý úspěch vždy znamená mnoho krve," řekl poradce v rozhovoru zveřejněném na portálu YouTube.

Kyjev tento týden ohlásil zahájení jižní protiofenzivy, jejímž cílem je znovudobytí okupovaných území. V Chersonské oblasti už zjevně ukrajinská armáda zaznamenala první úspěchy.

Ukrajinská vláda mezitím vyzvala lidi z oblastí bojů na východě a jihu Ukrajiny, aby ještě před začátkem chladného období uprchli. "Naléhavě vyzývám k evakuaci z Doněcké, Chersonské, Záporožské a části Charkovské oblasti před nástupem chladného počasí," řekla dnes Vereščuková v ukrajinské televizi. "Kdo může, měl by pozvolna plánovaně odcestovat," dodala vicepremiérka. Nikomu prý také neradí vracet se do těchto oblastí před příchodem příštího jara, a to i kdyby byl vyřešen problém s dodávkami tepla.

Ukrajinská vláda počítá s obtížnou zimou v důsledku napadení Ruskem. Dodávky tepla, elektřiny a vody budou v některých částech země kvůli poškozené infrastruktuře nefunkční nebo budou možné jen v omezené míře.