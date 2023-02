Vojenská přehlídka nebude podle kancléřky součástí inaugurace prezidenta Pavla

Praha - Vojenská přehlídka podle budoucí hradní kancléřky Jany Vohralíkové nebude součástí inaugurace zvoleného prezidenta Petra Pavla, který byl představitelem české armády a NATO. Pozváni na inauguraci budou oba Pavlovi předchůdci, tedy Miloš Zeman a Václav Klaus i s manželkami, stejně jako vdova po prvním českém prezidentovi Dagmar Havlová. Vohralíková to uvedla na dotazy ČTK.

"S vojenskou přehlídkou nepočítáme. Místo ní bychom rádi umožnili veřejnosti vstup na třetí nádvoří (Pražského hradu), kde budou velkoplošné obrazovky přenášet slavnostní akt," uvedla Vohralíková, která jako dosluhující senátní kancléřka podobu inaugurace řeší se svými protějšky ze Sněmovny a z Hradu. K dalším možným prvkům inaugurace uvedla, že "finální představa slavnostního dne se teprve tvoří".

Základními body inaugurace, která se uskuteční ve Vladislavském sále, jsou kromě složení slibu prezidenta do rukou předsedy Senátu přehlídka historických vojenských praporů, státní hymna, 21 dělových salv z Petřína a proslov nové hlavy státu. Kapacita pro inauguraci ve Vladislavském sále činí zhruba 800 osob. Následovat bude podle Vohralíkové číše vína, na kterou se bude moci dostavit až 3000 lidí.

Vojenská přehlídka byla naposledy součástí inaugurace před deseti lety, když do funkce hlavy státu nastupoval Zeman. Součástí inaugurace posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla byla v roce 1993 mše Te Deum ve svatovítské katedrále. Klaus a Zeman se byli v katedrále poklonit ostatkům svatého Václava.

Kromě 281 poslanců a senátorů budou na inauguraci podle kancléřky pozváni členové vlády a ostatní představitelé významných institucí. "Stejně jako bývalí prezidenti s manželkami a Dagmar Havlová," uvedla Vohralíková. Zeman v lednových volbách otevřeně podporoval Pavlova protikandidáta, předsedu a poslance ANO Andreje Babiše. Klaus se tento týden podivoval nad tím, že se Pavel nesešel se Zemanem a už si telefonoval s ukrajinským prezidentem nebo tchajwanskou prezidentkou. "Jsem velmi zneklidněn tím chaosem, k němuž teď dochází,“ řekl Klaus ve středu ve vysílání CNN Prima News.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) v sobotu České televizi řekla, že na Pavlovu inauguraci by mohli dostat pozvánku i prezidenti okolních států. "Dříve tomu tak nikdy nebylo, aspoň co jsem se tedy dozvěděla," řekla Pekarová Adamová. Pavel by tak mohl založit novou tradici, poznamenala.

"V tuto chvíli nemáme žádnou konkrétní představu," uvedla Vohralíková k dotazům, zda kde bude mít prezident Pavel na Hradě zázemí. Jeho předchůdci pobývali například v Prezidentském domku nebo v Lumbeho vile. Jejich využití v případě, pokud je prezident Pavel nebude chtít obývat, tak zatím určeno není.

Pavel chtěl provést audit Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány, tedy organizací podřízených Kanceláři prezidenta republiky. Jejich hospodaření loni kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), závěry svého auditu schválil, ale zatím nezveřejnil. Vohralíková uvedla, že si výsledné protokoly vyžádala od vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře. "Pokud NKÚ audit nezveřejní, nemám možnost jej od úřadu získat. Požádala jsem ale pana kancléře Mynáře, aby mi výsledné protokoly auditu předal společně s dalšími dokumenty do konce příštího týdne," sdělila.

Vohralíková požádala ve středu Mynáře také o seznam všech auditů, které byly v Kanceláři prezidenta republiky a jejích příspěvkových organizacích provedeny, v jaké době, čeho se týkaly a s jakým výsledkem. "Až tyto informace budu mít, vyhodnotím, jaké další kontroly bude potřeba udělat, a podle toho rozhodneme," dodala kancléřka. S Mynářem se má znovu sejít v polovině února.

Pavel po setkání s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou uvedl, že kontrola NKÚ na Hradě i v Lánech zjistila řadu pochybení, ne však něco, co by mělo vést z Kalova pohledu k trestnímu stíhání. Zpráva NKÚ o kontrole dosud nemohla být zveřejněna, protože orgány činné v trestním řízení si vyžádaly ještě čas na její prozkoumání. Závěr kontroly by podle Kalova vyjádření mohl být zveřejněný do několika týdnů.

Vohralíková uvedla, že zatím nemá od Mynáře informace o naplnění současné organizační struktury Kanceláře prezidenta republiky a jejích organizací. "Potřebuji aktuální organizační strukturu, organizační řád, přehled smluv na dobu určitou po dobu výkonu mandátu prezidenta, přehled smluv na dobu určitou za tento mandát, přehled jmenovaných pozic. Teprve pak mohu uvažovat o tom, jaké pozice a kým zaplním," dodala kancléřka.