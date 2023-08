Vojáci v Gabonu ohlásili, že se chopili moci, v hlavním městě je slyšet střelba

Libreville - Skupina vojáků v západoafrickém Gabonu oznámila anulování sobotních voleb, uzavření hranic a rozpuštění institucí. Vysoce postavení důstojníci se objevili v televizi a prohlásili, že převzali moc, uvedla agentura Reuters. Stalo se tak krátce poté, co úřady vyhlásily, že vítězem prezidentských voleb se opět - už potřetí - stal Ali Bongo, který v křesle hlavy státu v roce 2009 nahradil svého otce Omara. Ten zemi vládl téměř 50 let.

"Ukončili jsme dosavadní režim," ohlásili v televizi vojáci podle agentury AFP. Její zpravodaj hlásí, že v hlavním městě Libreville je slyšet střelba z automatických zbraní.

Důstojníci v přímém přenosu oznámili, že převzali moc poté, co pozorovali "nezodpovědné a nepředvídatelné vládnutí, které vede k neustálému zhoršování sociální soudržnosti a hrozí, že zemi přivede do chaosu". "Vyzýváme obyvatelstvo, aby zachovalo klid a rozvahu, a potvrzujeme, že budeme respektovat závazky Gabonu vůči mezinárodnímu společenství," uvedli vojáci v televizi a oznámili uzavření hranic země "až do odvolání".

Na obrazovce byli příslušníci prezidentské gardy rozpoznatelní podle svých zelených baretů, další vojáci a policisté. Prohlášení odvysílala veřejnoprávní televize Gabon 1. Podle BBC byla armáda vždy věrná Bongově rodině. Většinu armády tvoří právě prezidentská garda, jejíž členové pocházejí z prezidentova rodného kraje.

Po sobotních prezidentských, parlamentních a místních volbách panovalo v Gabonu napětí. Zatímco 64letý Bongo se snažil prodloužit svůj mandát, opozice prosazovala změny v dvoumilionové zemi bohaté na ropu a kakao, ale sužované chudobou. Nedostatek mezinárodních pozorovatelů, pozastavení některých zahraničních vysílání a rozhodnutí úřadů zablokovat internet a zavést celostátní zákaz nočního vycházení vyvolaly obavy o transparentnost volebního procesu.

Oficiální výsledky dnes uprostřed noci, v 03:30 (04:30 SELČ), odvysílala státní televizi, aniž by tato událost byla předem oznámena. Opoziční prezidentský kandidát Albert Ondo Ossa, který platil za nejsilnějšího vyzyvatele současné hlavy státu, pochybnosti o regulérnosti hlasování vznesl již o víkendu.

V roce 2018 Bongo prodělal mrtvici, která ho téměř na rok vyřadila z funkce a vedla k výzvám, aby odstoupil. V následujícím roce byl zmařen pokus o převrat. Vůdci pučistů, kteří ohlásili, že přebírají kontrolu nad vládou a že Ali Bongo už není prezidentem, byli dopadeni a uvězněni.

Každé hlasování, které se v Gabonu konalo od návratu země k systému více politických stran v roce 1990, podle agentury AP skončilo násilím. Při střetech mezi vládními silami a demonstranty po volbách v roce 2016 byli podle oficiálních údajů zabiti čtyři lidé. Opozice tehdy tvrdila, že počet obětí je mnohem vyšší.