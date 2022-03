Vojáci převezli do Prahy vážně popálenou ukrajinskou holčičku

Čeští vojáci letecky dopravili z Polska do Prahy osmnáctiměsíční ukrajinskou dívku, která utrpěla popáleniny na 60 procentech těla. Na Ukrajině čelící ruské invazi by jí nebylo možno poskytnout náročnou odbornou péči.

Praha - Čeští vojáci letecky dopravili z Polska do Prahy osmnáctiměsíční ukrajinskou dívku, která utrpěla popáleniny na 60 procentech těla. Na Ukrajině čelící ruské invazi by jí nebylo možné poskytnout náročnou odbornou péči. Jde o první převoz takto popáleného člověka do Evropské unie od počátku bojů, informovalo dnes na twitteru ministerstvo vnitra. Do péče českých lékařů se dítě dostalo v kritickém, ale stabilizovaném stavu.

Evakuace se uskutečnila jako součást zdravotně-humanitárního programu Medevac. "Letecký transport z nejbližšího letiště Řešov u ukrajinských hranic zabezpečili piloti kbelské základny s letounem CASA," informovala armáda. Vojáci vyrazili do Polska několik hodin po žádosti ministerstva vnitra o převoz.

Na Ukrajině by nebylo možné těžce popálené holčičce kvůli válce poskytnout náročnou péči, uvedlo vnitro. Převoz se uskutečnil ve spolupráci s armádou a českým velvyslanectvím ve Varšavě, zdravotní péči koordinuje ministerstvo zdravotnictví s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.