Vojáci i politici si na Vítkově připomenou Den ozbrojených sil

Praha - Den ozbrojených sil si dnes na pražském Vítkově připomenou vojáci, prezident Petr Pavel, ministryně obrany Jana Černochová (ODS), náčelník generálního štábu Karel Řehka a další hosté. Položí věnec ke hrobu Neznámého vojína a uctí památku vojáků padlých v zahraničních operacích. Při připomínce události z roku 1918, kdy u francouzského městečka Darney oficiálně vznikla první československá samostatná jednotka, získají vybraní vojáci také resortní vyznamenání.

Pravidelně si Češi výročí dne, kdy Francie veřejně podpořila právo na samostatný československý stát, připomínají od roku 2002. Poprvé Den ozbrojených sil vyhlásil bývalý prezident Václav Havel.

Na přehlídku 6000 československých vojáků do Darney v roce 1918 přijela řada oficiálních hostů včetně budoucího ministra zahraničí a prezidenta Edvarda Beneše, představitelů Československé národní rady a francouzského prezidenta Raymonda Poincarého. Právě on jménem své země uznal právo Čechů a Slováků na samostatný stát a jednotce předal jako dar od města Paříže červenobílý prapor zhotovený na návrh malíře Františka Kupky. V následujících dnech se českoslovenští vojáci přesunuli na frontu, kde se v září a říjnu 1918 zapojili do těžkých bojů.