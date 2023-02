Vohralíková požádala Mynáře o informace o prezidentské kanceláři

Praha - Budoucí kancléřka zvoleného prezidenta Petra Pavla Jana Vohralíková požádala vedoucího současné kanceláře prezidenta Vratislava Mynáře o informace o organizační struktuře kanceláře a příspěvkových organizací, o seznam personálií, organizační řád či seznam kontrol fungování kanceláře a jejich výsledky. Řekla to ČTK a České televizi po jednání s Mynářem, kterého se zúčastnil také sněmovní kancléř Martin Plíšek.

Mynář ČTK a ČT řekl, že jeho kancelář veškeré materiály připraví, další schůzka kancléřů se uskuteční v pondělí 13. února. Všechny odbory Hradu budou podle Mynáře k dispozici novému vedení kanceláře a prezidentovi také pro přípravu inaugurace, která se bude konat 9. března.

Vohralíková předala Mynářovi první návrh požadavků potřebných pro orientaci ve struktuře prezidentské kanceláře či o personálních smlouvách. Příští týden materiály podle ní dosluhující kancléř připraví.

Konkrétně požádala o aktuální organizační strukturu prezidentské kanceláře a dvou příspěvkových organizací, seznam lidí, kteří mají smlouvy na dobu určitou končící s mandátem prezidenta Miloše Zemana i smlouvy s přesahem za jeho funkční období, o organizační řád či o seznam kontrol a jejich časový harmonogram a výsledky.

Pavel v neděli řekl, že bude chtít v kanceláři uskutečnit audit. Avizoval, že o tom chce jednat s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou. Sejde se s ním ve čtvrtek. V rozhovoru, který v úterý zveřejnil Reflex.cz, Pavel uvedl, že v prezidentské kanceláři bude potřeba nejen audit NKÚ, ale i hloubkový úklid ve všech oblastech. Odůvodnil to tím, že realita, se kterou se zatím v náznacích setkává, je výrazně horší, než si představoval.

Vohralíková dnes uvedla, že nejdříve potřebuje informace o provedených kontrolách, pak je možné řešit, na co by se případný audit zaměřil. Po schůzce 13. února se bude Mynář s Vohralíkovou scházet individuálně a řešit agendu. "Doplníme protokol tak, aby byla stoprocentně spokojená," řekl Mynář.

Podle Plíška se dnešní schůzka týkala zejména přípravy inaugurace. Mynář podle něj bude kontaktní osobou pro tyto účely. "Všechny otázky, které s inaugurací a slavnostním složením slibu nového prezidenta souvisí, budeme přímo řešit s ním," uvedl. "Kancléř se nadále bude účastnit jednání, které vedu v Poslanecké sněmovně i za účasti Senátu k přípravě inaugurace," dodal Plíšek.

"Ještě chvilku jsem vedoucím, tak veškerou zodpovědnost za to musím nést já. Budu to přenášet na své jednotlivé kolegy, ať už je to protokol, bezpečnost a další, kteří všichni k tomu budou patřičně účastni," poznamenal Mynář.

Kapacita pro inauguraci ve Vladislavském sále činí zhruba 800 osob. Následovat bude podle Vohralíkové číše vína, na kterou se bude moci dostavit až 3000 lidí. Kancléři také řeší, jak inauguraci přiblížit veřejnosti. Je možné, že ji budou moci sledovat například na třetím nádvoří Hradu na velkoplošné obrazovce, případně na Hradčanském náměstí. V takovém případě je nutné zajistit bezpečnost chráněných osob i veřejnosti, uvedl Mynář. "Je to sice trošku bezpečnostně a logisticky náročné, ale samozřejmě uděláme pro to maximum," řekl.

Mynář: Zeman je připraven se s Pavlem setkat, je to nyní ale spíše na Pavlovi

Dosluhující prezident Miloš Zeman je připraven se s nově zvoleným prezidentem Pavlem setkat. Je to ale nyní spíše otázka na Pavla, řekl Mynář České televizi a ČTK.

Zeman v neděli novinářům při návštěvě Srbska řekl, že pokud Pavel o schůzku požádá, rád se s ním setká. Pavel se setkáním počítá, v rozhovoru pro televizi Nova v neděli ale řekl, že by měl podle Zemanova programu s vhodným termínem přijít Hrad.

"Nejsem ten, kdo by měl říkat moudra, kdo určuje, kdo má být první nebo druhý. Vím, že pan prezident Zeman řekl, že je připraven se s novým prezidentem Pavlem setkat. Ale myslím si, že je to otázka na pana prezidenta Pavla," uvedl Mynář.

Zeman v sobotu blahopřál Pavlovi k vítězství v demokratických volbách a popřál mu, aby byl dobrým prezidentem České republiky. Blahopřání zveřejnil na twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Před volbou Zeman podpořil Pavlova protikandidáta, bývalého premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Pavel chce mimo jiné Zemana požádat o to, aby už nečinil žádná zásadní rozhodnutí do konce svého mandátu. Například aby nejmenoval s předstihem nového předsedu Ústavního soudu, což Zeman nevyloučil.

K debatám o poskytnutí prostor Pražského hradu nově zvolenému prezidentovi před inaugurací Mynář řekl, že Zeman do převzetí úřadu působil ve své soukromé kanceláři. "Myslím si, že nově zvolený pan prezident Pavel dostal k dispozici od vlády krásný Hrzánský palác, tak předpokládám, že je to dostačující," poznamenal. Věří ale, že v případě žádosti by Zeman dal souhlas k přípravě některých prostor pro Pavla a jeho spolupracovníky.

Úřad vlády poskytl Hrzánský palác zvolenému prezidentovi bezúplatně do 9. března, Pavel bude hradit provozní náklady, sdělil v úterý ČTK k dohodě Jakub Tomek z tiskového odboru Strakovy akademie.