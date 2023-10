Vohančice sází stromy na obnovu krajiny, tisící strom zasadil prezident Pavel

Vohančice (Brněnsko) - Dobrovolníci z Vohančic na Brněnsku a okolí dnes spolu s odborníky z Nadace Partnerství vysadili téměř 170 stromů, které mají přispět k obnově tamní krajiny. Obec s proměnou krajiny o velikosti 35 hektarů, kterou dříve sužovala eroze půdy, začala v roce 2018. Celkově tisící strom, lípu, dnes zasadil prezident Petr Pavel, který se akce účastnil. Opatření jsou v polovině, už nyní se ale ukazují jako velmi účinná, řekl ČTK starosta Vohančic Petr Blahák.

Obec se nachází v kotlině a přívalové deště v minulosti vždy spláchly ornici z okolních polí do vesnice. Bahno často zaplavilo zahrady a způsobilo škody na majetku. "Tady všude byla řepka a kukuřice. Obec musela pozemky vykoupit a směnit. Nejprve jsme vyseli protierozní traviny, pak jsme začali s výsadbou aleje, sadů i stromořadí. Výsadba je ale jen jedno z protierozních opatření. Vybudovali jsme valy, které zadržují vodu z lesů, velké zemědělské lány rozdělila síť obnovených polních cest," uvedl starosta.

Odhaduje, že dnes přišla téměř celá obec, kde žije 200 lidí. "Sázeli jsme už několikrát a účast je vždy velmi hojná, je to taková společenská akce," dodal. Šest desítek nově zasazených stromů doplní dvouřadé stromořadí po straně obnovené polní cesty, 87 ovocný sad na úpatí kopce a zbytek protierozní val. Tři nové stromy kvůli své symbolice stojí samostatně. Prezident spolu s manželkou Evou vysadil lípu.

"Plníme zde několik účelů, jeden je vrátit krajinu do původní podoby, což přitáhne zpátky zvěř a zadrží vodu tam, kde by měla zůstat. Zároveň jsme se dnes tady setkali i za dalším účelem, a to přivést lidi k aktivitě, být spolu a přitom udělat něco užitečného a taky se trochu pobavit," řekl Pavel. Náměstek hejtmana Lukáš Dubec (Piráti) vysadil oskeruši symbolizující tradici zdejšího kraje a děti společně vysadily platan, jenž má upozorňovat na změny klimatu.

Právě dopady klimatické krize v obci pociťují. "Největší potíž není vysadit strom, ale udržet ho při životě následující roky. Potřebuje pravidelnou zálivku, na jaře prořezat, přihnojit, někdy je nutné nahradit odumřelý stromy novým. Péče stojí opravdu hodně peněz a úsilí. Letos v létě, kdy zde šest týdnů nepršelo, nás jen zálivka přišla na 150.000 korun za měsíc. Několik stromů se přesto nepodařilo zachránit," řekl starosta. Protierozní opatření za pět let vyšly už na desítky milionů korun. Několik výsadeb zaplatily peníze z Nadace Partnerství, přispěli také soukromí podporovatelé nebo různé dotační programy.

"Vohančice jsou premiantem iniciativy Sázíme budoucnost, která podporuje sázení stromů pro zdravější krajinu a odolnější města. Jejich aktivita je mimořádná. Ačkoliv mají přibližně 200 obyvatel, za každého svého obyvatele už vysadili hned pět stromů, více jak třetinu z nich díky Nadaci Partnerství. Navíc stromy nejen vysazují, ale přímo ukázkově se o ně starají. Mohou být inspirací pro mnoho dalších obcí," řekl ředitel nadace Petr Kazda. Po dnešním dnu je obec v polovině svých snah. Do pěti let chce vybudovat dalších pět valů a vysadit dalších 1000 stromů.