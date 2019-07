Vody v Nedašově Lhotě přibylo, stále ji však také vozí cisterna

Nedašova Lhota (Zlínsko) - V Nedašově Lhotě na Zlínsku, která má od loňského roku problémy kvůli nedostatku vody, se stále ještě dováží pitná voda v cisternách do místního vodojemu. Situace se však proti loňskému roku zlepšila, autocisterna zapůjčená ze Správy státních hmotných rezerv (SSHR) jezdí průměrně jen jedenkrát za dva týdny, řekla dnes ČTK starostka obce Jarmila Janíčková (nez.).

Obec trápí sucho od loňského léta, kdy vyschly zdroje podzemní i povrchové vody, které jsou využívány pro zásobování obce. Jedinou alternativou bylo dovážet i několikrát denně vodu v cisternách do vodojemu. Situace se však na začátku letošního roku zlepšila. Přes zimu se doplnily zásoby vody v sousedním Nedašově, odkud se vodou zásobují tři čtvrtiny Nedašovy Lhoty.

"Částečně se zlepšila i vydatnost našeho zdroje, který zásobuje horní část obce. Stále jsme ale museli vodu pořád dovážet," uvedla starostka, podle které se ukáže, jaká bude situace nyní po vedrech v posledních dnech, jestli studny opět nevyschnou. Cisternu má obec půjčenou do podzimu.

Obec chce vybudovat náhradní zdroj vody, který by kombinoval získávání povrchové i podzemní vody, nyní vyřizuje stavební povolení. "Chtěli bychom v srpnu začít stavět, aby bylo do konce roku hotovo," uvedla starostka. Projekt by měl stát asi tři miliony korun, z toho 2,4 miliony korun pokryje dotace Státního fondu životního prostředí, obec chce získat i podporu kraje, která by mohla činit asi 250.000 korun.

Jediným dlouhodobým řešením je podle starostky napojení na skupinový vodovod. Obec proto společně s Nedašovem, Návojnou a Brumovem-Bylnicí chystá projekt, díky kterému by se obce mohly na skupinový vodovod napojit. Projekt, který zaštítí mikroregion Valašské Klobucko, je však otázkou několika let. "Skupinový vodovod je jediným dlouhodobým řešením, abychom se zbavili problému s nedostatkem vody," uvedla starostka.

Minimálně do dostavby náhradního zdroje vody však musí obyvatelé obce s vodou šetřit. Proto také nyní v obci platí opatření obecné povahy, kterým se omezuje užívání pitné vody. Lidé ji mohou pít a využívat pro hygienu, zakázáno je však napouštění bazénů, mytí aut a zalévání zahrad. Podle starostky se však najdou lidé, kteří zákaz nerespektují.