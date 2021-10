Vodopád v Olomouci už je funkční, slavnostní zprovoznění je plánováno na jaro

Olomouc - Na jaře příštího roku by měl být slavnostně zprovozněn obnovený vodopád na skalisku u hradeb v Bezručových sadech v centru Olomouce, který v těchto místech fungoval do 80. let minulého století. Stavba nového vodopádu začala na přelomu května a června a dnes byl předán městu. Technici při té příležitosti zástupcům radnice a Výstaviště Flora vodopád zkušebně pustili.

"Podle posledních informací z magistrátu města by to (vodopád) mělo být slavnostně otevřeno na jaře před jarní Florou, takže celá sezona příští rok od jara do podzimu by měla být už funkční," řekl dnes novinářům provozní ředitel Výstaviště Flora Jiří Svačinka. Podle něj je třeba v následujících měsících dokončit v okolí spodního jezírka nový trávník a vysadit keře.

Menších změn zřejmě ještě dozná betonová část mezi skalisky, pod kterou je ukryta trubka na čerpání vody ze spodního jezírka zpět do horní části vodopádu. V úvahu podle Svačinky připadá natření betonového povrchu, aby se barevně přiblížil okolním skaliskům. "Předpokládáme, že nějak drobný zásah provedeme ještě v horní pasáži, která nám nepřipadá úplně na sto procent. Nějaká drobná modelace tam pravděpodobně nastane," uvedl Svačinka.

Dělníci u hradeb v Bezručových sadech postupně vybudovali nádrž a jímku, instalovali i čerpací technologii. Voda je po zapnutí čerpadla na horní část vodopádu vytlačována přes potrubí, nad skaliskem vytéká a stéká dolů zpět do nádrže. Prostor nad nádrží je obložen kameny, potrubí mířící z nádrže k horní části vodopádu je zakryté betonem.

Stavba vodopádu se protáhla, původně se počítalo s dokončením v polovině srpna. "Její finále zbrzdily problémy se zajištěním některých odborných prací a dodávkami materiálu, i dodatečné estetické úpravy," uvedl mluvčí radnice Michal Folta. Výsledná podoba vodopádu je podle něj vizuálně čistší, než bývala původní verze z roku 1965. "Tehdy například potrubí bylo přiznané a vedlo po skále a hradbě z levé strany vodopádu. Nádrž původního vodopádu nebyla oválná jako dnes, ale obdélníková. Elektrorozvodná skříň je nově umístěna až za chodníkem v zeleni," dodal Folta.

Umělý vodopád s výkonným čerpadlem vybudoval v Bezručových sadech v polovině 60. let státní podnik Sigma Lutín pro zahradnickou výstavu, která posléze dostala název Flora Olomouc. Vodopád přestal fungovat v 80. letech, v 90. letech byly připraveny plány na jeho obnovu, které se ale neuskutečnily. Náklady na stavbu vodopádu činily při zahájení stavby 2,14 milionu korun včetně DPH, nakonec kvůli dodatečným estetickým úpravám vzrostly zhruba na 2,3 milionu korun. Čerpadla v hodnotě 581.000 korun včetně DPH věnovala jako sponzorský dar firma Sigma Group.