Vodním slalomářům o víkendu začnou nominace, kajakáři mají jedno místo

Želiv (Pelhřimovsko) - Českým vodním slalomářům o víkendu začnou nominační závody, v nichž se rozhodne o složení reprezentačních týmů pro předolympijskou sezonu. V aktuálně nejsilnější kategorii kajakářů zbývá jediné volné místo, protože mistr světa Vít Přindiš i loňský evropský šampion Jiří Prskavec mají díky výsledkům v minulé sezoně nominaci jistou. Závodit se bude 6. a 7. května na Trnávce a pak 13. a 14. května v Praze-Troji, počítají se nejlepší tři ze čtyř výsledků.

Přindiš se vyhne loňské situaci, kdy o místo v reprezentaci bojoval do poslední chvíle. "Je to samozřejmě obrovská výhoda a úleva, jsem za to moc rád," uvedl v tiskové zprávě. Pochvaloval si zimní přípravu. "Proběhlo to i lépe než v loňském roce, víc jsem si sednul se stylem trénování a podařily se nastavit věci, které se loni třeba úplně nepovedly. Ale jedna věc je, jak se člověk cítí v přípravě, a druhá, jak to bude vypadat na závodech – a to se už brzy uvidí," dodal.

Olympijský vítěz Prskavec byl přednominovaný už loni, kdy také nemusel na tyto závody ladit formu. Tentokrát je ale vedle kajaku pojede také na kánoi. "Na singlu jezdím nějakým způsobem rok a půl, nicméně v posledních týdnech jsem mu dával trochu větší váhu s tím, že nechci, aby to na nominačních závodech byla úplná ostuda," poznamenal. Těžko odhaduje, jak si na své druhé lodi v tuzemské konkurenci povede. "Můj nejtajnější sen je se po Trnávce pohybovat do šestého místa, abych byl v Troji součástí boje pro reprezentaci," řekl na nedávné tiskové konferenci.

Naopak zkušenosti s "dvojbojem" má z minulé sezony Tereza Fišerová. Ta by znovu ráda startovala na mezinárodních závodech na kánoi, ze které má řadu medailí, i na kajaku. "Nominace je vždy fyzicky i psychicky hrozně náročná, člověk nemá nic jistého. Nerada něco predikuju, protože pak člověka více zklame, když to nevyjde. Ale dám do toho vše, co bude v mých silách, a budu doufat, že to dobře dopadne," řekla. V obou kategoriích se budou chtít prosadit také sestry Gabriela a Martina Satkovy, na kajaku budou pozici v reprezentaci obhajovat Antonie Galušková a Barbora Valíková.

Mezi kanoisty budou ve hře stříbrný olympijský medailista z Tokia Lukáš Rohan, předloňský mistr světa Václav Chaloupka nebo Vojtěch Heger. Ten loni vyhrál celkové hodnocení Světového poháru v kayak crossu, který bude v Paříži novou olympijskou disciplínou. "Pořád je pro mě prioritou singl, ale cross zařazujeme víc, přidáváme mu trošku větší váhu než loni a chtěl bych v tom pokračovat," řekl.

Úspěch v nominačních závodech je tentokrát ještě důležitější než jindy, protože reprezentanti si následně mohou v případě excelentních výsledků na mezinárodních závodech s předstihem zajistit start na olympijských hrách 2024 v Paříži.