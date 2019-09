Vodní slalomáři zatím medaili na SP nezískali, Hilgertová byla 7.

Praha - První finálový den závěrečného dílu Světového poháru ve vodním slalomu českým reprezentantům v pražské Troji medaili nepřinesl. Nejlepší výsledek zaznamenala kajakářka Amálie Hilgertová, jež obsadila sedmé místo, o dvě pozice za ní skončila Kateřina Kudějová. Finále kanoistů se jelo bez české účasti. Prvenství v Praze slavili Slovák Matej Beňuš a australská hvězda Jessica Foxová, kterým vítězství v dvojnásobně bodovaném finále SP vyneslo i celkový triumf v seriálu.

Hilgertová přes čistou jízdu byla o více než šest sekund pomalejší než trojnásobná kajakářská mistryně světa Foxová. Z finálové jízdy neměla tak dobrý pocit jako z té semifinálové, i když tam kvůli "šťouchu" a podjetí třinácté branky skončila desátá. "V tom finále se mi nepovedly kombinace, které jsem v tom semifinále krásně zajela, což mě fakt mrzí. Jinak finále tady před fanouškama je skvělý," řekla úřadující mistryně Evropy.

Kudějová podruhé v této sezoně SP postoupila do finále, to první jela teprve před týdnem v německém Markkleebergu. O šanci na lepší umístění ji ale připravil dotek deváté branky, bez dvousekundové penalizace by byla šestá. "Jelo se mi lépe, než v semifinále. Dala jsem ale šťouch, což tady je prostě hodně. Snažila jsem se to pak trochu hrotit a jet rychle dolů. Ale i tak jsem s jízdou docela spokojená," řekla Kudějová.

Osm nejlepších kajakářek zajelo finálovou jízdu čistě, s téměř třísekundovou ztrátou skončila druhá Ana Sátilaová z Brazílie, třetí byla Slovinska Eva Terčeljová. O medaile nejela zbylá česká kajakářka Veronika Vojtová, která neuspěla v semifinále.

Kanoisté se mezi desítku nejlepších neprobojovali. Lukáš Rohan vypadl už v páteční kvalifikaci, Tomáš Rak a Vojtěch Heger v dnešním semifinále.

Stříbrný olympijský medailista z Ria Beňuš zajel čistou a velmi rychlou jízdu, zbytek soupeřů nechal za sebou o více než dvě sekundy. Druhou příčku obsadil Rus Kirill Setkin a třetí skončil Slovinec Luka Božič. Právě Božič byl před dnešním závodem v čele Světového poháru, ale vzhledem k dvojnásobné bodové dotaci v Troji o vedení přišel.

Větší šanci na medailový úspěch budou mít čeští reprezentanti v nedělních závodech kanoistek a kajakářů. Tam budou startovat medailisté z posledního závodu SP Tereza Fišerová, Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Obhájce triumfu ve Světovém poháru Prskavec bude hájit vedoucí pozici v seriálu, mezi kanoistkami může završit double Foxová.

Muži:

C1: 1. Beňuš (SR) 100,26 (0 tr. sekund), 2. Setkin (Rus.) -2,17 (0), 3. Božič (Slovin.) -3,16 (2), ...v semifinále 12. Rak, 16. Heger (oba ČR).

Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Beňuš 289, 2. Božič 287, 3. Martikán (SR) 248, ...12. Rak 137, 18. Heger 119, 22. Rohan 104, 91. Lhota (oba ČR) 2.

Ženy:

K1: 1. J. Foxová (Austr.) 101,11 (0), 2. Sátilaová (Braz.) -2,87 (0), 3. Terčeljová (Slovin.) -3,19 (0), ...7. A. Hilgertová -6,67 (0), 9. Kudějová -7,25 (2), v semifinále 19. Vojtová (všechny ČR).

Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. J. Foxová 278, 2. Terčeljová 265, 3. Kuhnleová (Rak.) 248, ...6. Vojtová 185, 8. Kudějová 170, 20. A. Hilgertová 125, 53. Valíková (ČR) 15.