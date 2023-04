Vodní slalomáři si excelentními výsledky na velkých závodech mohou zajistit OH

Praha - Vodní slalomáři si excelentními výsledky na velkých mezinárodních závodech mohou zajistit už v této sezoně místo na olympijských hrách v Paříži. V každé kategorii může pod pěti kruhy závodit jen jedna loď, což dělá z české národní nominace velmi obtížný podnik.

Česko ještě nemá zajištěná místa na OH pro vodní slalom, protože mezinárodní kvalifikace bude až v letošní sezoně. Nejvíce míst se bude rozdělovat na mistrovství světa a čeští vodní slalomáři v žádné kategorii nemívají s postupem problém.

Sledovaná jsou proto především kritéria domácí nominace. Takzvané přednominační body mohou čeští reprezentanti získat na pěti závodech - Světových pohárech v Praze, Seu d'Urgell a Paříži, Evropských hrách a mistrovství světa. Za umístění na stupních vítězů v závodě SP získají jeden bod, evropský titul je ohodnocen třemi body a světový titul pěti body. Na ME je bodované i druhé a třetí místo, na světovém šampionátu se body rozdělují až do desáté příčky.

Nominační jistotu získá závodník, který nasbírá sedm a více bodů a bude ve své kategorii jediný takto úspěšný. "Je to obtížné, ale není to nemožné," poznamenal reprezentační šéftrenér Jiří Prskavec starší v tiskové zprávě.

V minulé sezoně by mezi kajakáři na sedmibodovou metu dosáhli olympijský vítěz z Tokia Jiří Prskavec, který vyhrál ME, i mistr světa Vít Přindiš. Pokud by letos sedm a více bodů získalo více závodníků, rozhodlo by se až v příští sezoně. Nasbírané body z přednominace by měli jako bonus. Když nikdo na sedm bodů nedosáhne, přednominace se škrtá. Pak se bude olympijská kvalifikace odehrávat na začátku příští sezony, přičemž mohou vodní slalomáři získat jen bonusové body za umístění na MS.

Čtyři tradiční kategorie vodního slalomu v Paříži doplní premiéra kayak crossu, tedy kontaktního vyřazovacího závodu se čtyřmi loděmi na trati. V této disciplíně se bude rozhodovat ve stejných závodech jako při přednominaci a navíc se k tomu započítá čistě česká jízda na čas. "Z šesti nominačních závodů budou sečtena nejvyšší bodová ohodnocení ze čtyř závodů, v případě rovnosti bodů rozhodne lepší umístění v time trialu," přiblížil šéftrenér.

Výsledek nominačních závodů v kayak crossu bude zásadní, pokud Česko získá dodatečné místo pro specialistu, který nepojede olympijský závod v jiné disciplíně vodního slalomu. Tato místa budou tři v mužské a tři v ženské kategorii a budou se rozdělovat v červnu 2024 na Světovém poháru v Praze. Zúčastnit se ho mohou jen závodníci a závodnice, kteří ještě nevyjeli kvótu pro svou zemi na kajaku nebo na kánoi. Každá reprezentace může nasadit tři muže a tři ženy.

Může nastat situace, kdy kvótu pro českého specialistu vyjede závodník, který nezvítězí v národní olympijské kvalifikaci v kayak crossu, takže do Paříže nepojede. V tom případě získá finanční odměnu 100.000 korun.

Složení reprezentačních týmů pro tuto sezonu bude jasné po nominačních závodech, které se uskuteční v první polovině května.