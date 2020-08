Vodní slalomáři pojedou o domácí tituly na Lipně

Lipno nad Vltavou (Českokrumlovsko) - Po vypjatých nominačních závodech, kde si zajistili účast na olympijských hrách v Tokiu Jiří Prskavec a Kateřina Kudějová, čeká vodní slalomáře klidnější republikový šampionát. Po roce se závodníci vrátí na přírodní trať pod vodní nádrží Lipno. Nejprve se o domácí trofeje utkají v pátek hlídky, individuální závody dospělých kategorií jsou na programu v sobotu. V neděli pak šestým dílem vyvrcholí Český pohár.

Nebude chybět úřadující mistr světa Prskavec. "Je to jedna z mála přírodních tratí, na které ještě pravidelně závodíme. Navíc tam máme jeden z vrcholů sezony, což je určitě pěkná motivace, protože já těch republikových titulů mám hodně pomálu. Tak bych se tam taky rád jednou předvedl," uvedl nejlepší český kajakář, který domácí šampionát vyhrál jen dvakrát. Loni skončil druhý za Ondřejem Tunkou, jenž zaskočil favority, ačkoliv se pro minulou sezonu vůbec nedostal do reprezentace.

Na Lipno se po vydařených nominačních závodech těší i kajakářka Kudějová. "Voda je tam zase trošku jiná, těžší, někde se nemusí tolik pádlovat, někde se zase na druhou stranu musí pádlovat hodně," líčila loňská vicemistryně republiky. Titul v této kategorii bude obhajovat Veronika Vojtová.

Jako zpestření tréninku směřujícího k zářijovému mistrovství Evrop v Praze vnímá republikový šampionát kanoista Lukáš Rohan. "Těším se tam, protože je to skvělá voda, na které si bohužel přes rok nemůžeme zajezdit. Teče jednou za rok, jen tři dny," uvedl slalomář, který bude útočit na třetí titul. Loni vyhrál Matyáš Lhota.

Mezi kanoistkami bude prvenství obhajovat dlouhodobá česká jednička Tereza Fišerová. "Moc to nevnímám, protože v závodní pauze jsme hodně trénovali, abychom se připravili na mistrovství Evropy, kde bude nominace na olympijské hry. Závod beru spíš jako vodácký svátek, kdy si užiju krásnou vodu na Lipně, která teče jednou ročně," řekla závodnice, kterou by mohla na ME připravit o olympiádu jen nepravděpodobná shoda okolností.

Řada vodních slalomářů se vedle závodů chystá také pokořit Čertovy proudy, které jsou kousek níž pod závodní tratí. "Čerťáky určitě pojedu. Těším se, až tam potkám kamarády i mimo slalom a i s nimi si zapádluju," plánoval Tunka.

Program MČR:

Pátek 28. srpna:

17:00 závody družstev.

Sobota 29. srpna:

09:00 kvalifikace jednotlivců,

12:10 finále jednotlivců.