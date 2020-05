Vodní slalomáři pojedou nominační závody v polovině prázdnin

Praha - Nominační závody vodních slalomářů se uskuteční 25. a 26. července ve Veltrusech a 1. a 2. srpna v pražské Troji. Zatím není jasné, zda se při nich bude bojovat jen o místa v reprezentaci pro tuto sezonu, nebo se bude rozhodovat také o českých účastnících odložených olympijských her v Tokiu. O tom by mělo být jasno začátkem příštího týdne.

Trenérská rada zatím schválila jen termíny a dějiště letošních nominačních závodů, kritéria ještě nevypsala. Elitní čeští vodní slalomáři se už dříve nechali slyšet, že by byli rádi, kdyby se už letos rozhodlo o jedné lodi v každé kategorii pro OH v Tokiu.

To ale bude záviset na tom, v jakém režimu se nominační závody vzhledem k aktuálním omezením proti šíření koronaviru uskuteční. "Pokud by to mělo být i na olympiádu, tak chceme, aby to proběhlo v nějaké slušné úrovni. Určitě to bude na tuhle sezonu, ale jestli to bude na olympijskou, na tom se budeme domlouvat na příští schůzi," řekl ČTK reprezentační šéftrenér Jiří Pultera. Trenérská rada znovu zasedne v pondělí 18. května. O den později by měl nominační kritéria schvalovat výkonný výbor svazové sekce divoké vody.

Stejně jako u ostatních sportů je i ve vodním slalomu začátek mezinárodní sezony ve hvězdách. Mezinárodní federace ICF zatím počítá se závody Světového poháru ve francouzském Pau, pražské Troji a německém Markkleebergu. Ty by se podle posledních informací měly uskutečnit předběžně v říjnu a listopadu.

Organizátoři pražského závodu se ale zatím nevzdali ani původního termínu 18. až 20. září. Závody v jiných kanoistických sportech totiž ICF odložila právě na září a případný posun pražského SP komplikují i stavební práce, které jsou v areálu na podzim naplánované. "Určitě tady chceme nějakou velkou mezinárodní akci udělat, ideálně v zářijovém termínu. Máme s ICF podepsanou smlouvu a tam je daný termín. Chystáme se s ní ještě jednat," řekl ČTK ve čtvrtek ředitel organizačního výboru Jiří Rohan.