Vodní slalomáři pojedou na Lipně o mistrovské tituly

Lipno nad Vltavou (Českokrumlovsko) - Olympijský vítěz Jiří Prskavec i stříbrný medailista z Tokia Lukáš Rohan se představí na mistrovství republiky ve vodním slalomu, které se koná o víkendu na Lipně. Sobotní mistrovské závody budou zároveň předposledním pátým dílem Českého poháru, který pak vyvrcholí v neděli.

"Na Lipně to mám moc rád, a to i přes to, že pro mě voda není úplně ideální a dobrých výsledků tam mám málo. Nicméně je to pravděpodobně ta nejkrásnější voda, na které v Česku jezdíme. Jet tam mistrovství republiky je vždy speciální a už se moc těším, až si zase zazávodíme se všemi českými kajakáři," uvedl Prskavec v tiskové zprávě.

Před rokem na Lipně získal potřetí domácí titul a ovládl i hodnocení Českého poháru, přestože v závěrečném závodu po předchozích pěti vítězstvích skončil až pátý. Letos absolvoval jen dva z dosavadních čtyř pohárových závodů a figuruje na 14. místě. Pořadí kajakářů vede dvojnásobný mistr Evropy Vít Přindiš.

Na atmosféru na jihu Čech se těší i Rohan. "Celý víkend na Lipně je takový vodácký svátek, nejen slalomářský. Těším se na to vždy celý rok, je příjemné se po dlouhé době přesunout z umělé slalomové trati na přírodní vodu. I když letos počasí nevypadá zrovna příznivě, i tak to bude paráda," řekl Rohan.

V hodnocení kanoistů je druhý za Václavem Chaloupkou, úřadujícím evropským šampionem do 23 let. "Upřímně má aktuální forma má k dokonalosti daleko, ale zrovna na Lipně je to hodně o tom, jak a komu to v danou chvíli sedne, takže šance na dobré umístění tam je," uvedl Rohan.

Startovat bude i další olympionička Tereza Fišerová. Mistryně Evropy do 23 let je v Českém poháru mezi kanoistkami druhá za Gabrielou Satkovou. "Už jsem trošku unavená, ale zároveň se na všechny závody těším a doufám, že forma nepůjde úplně dolů, protože si myslím, že teď je tam, kde má být. Upřímně, vody na Lipně se vždy malinko bojím, ale snad vše vyjde podle plánu. Místní trať mě neskutečně baví - kdyby nebavila, tak nepřekonám tu obavu, kterou z ní mám,“ řekla Fišerová. Hodnocení kajakářek vede Kateřina Minařík Kudějová.

Na konci září čeká vodní slalomáře ještě mistrovství světa v Bratislavě.