Vodní slalomáři jdou do boje o reprezentaci i OH v Tokiu

Praha - S tříměsíčním zpožděním kvůli pandemii koronaviru mají čeští vodní slalomáři před sebou dva klíčové závodní víkendy sezony. Od pátku do neděle ve Veltrusech a za týden při dvou závodech v pražské Troji se rozhodne o složení reprezentačních týmů pro letošní zkrácenou sezonu včetně plánovaného mistrovství Evropy v Praze a možná také o účastnících olympijských her v Tokiu.

Na OH mají vodní slalomáři jediné místo v každé kategorii a zejména mezi špičkovými českými kajakáři se o něj očekává tvrdý souboj. Nejlepší výchozí pozici má úřadující mistr světa Jiří Prskavec, který si může účast v Tokiu zajistit už v Troji.

Nominační systém zohledňuje pořadí na loňském mistrovství světa, při letošní nominaci a na zářijovém mistrovství Evropy. Započítávají se dva nejlepší ze tří bodových zisků. Pokud by tedy bronzový olympijský medailista z Ria Prskavec vyhrál po MS i domácí nominaci, nikdo z jeho konkurentů už by ho nemohl předstihnout. Do domácí nominace se počítají nejlepší tři ze čtyř výsledků a bonusové body z MS.

Prskavec se cítí být v dobré formě. "V podstatě jsem udělal velice podobnou přípravu jako před loňským mistrovstvím světa. Byly tam drobné úpravy, protože bylo více času na trénink, ale poslední měsíc a půl byl opravdu standardní. Cítím se výborně a doufám, že se to na závodech projeví," uvedl v tiskové zprávě.

Připravený je i úřadující evropský šampion Vít Přindiš. "Boj o tým je vždycky náročný a letos je to i o olympiádu. Nevidím v tom velký rozdíl a snažil jsem se připravit na závod tak, abych podal co nejlepší výkon. Mám natrénováno a jsem zdravý, což je teď asi nejdůležitější," řekl.

Loni se po dvou letech vrátil do reprezentace stříbrný olympijský medailista z Londýna 2012 Vavřinec Hradilek a rád by se tam podíval i letos. "Jezdí se mi dobře a cítím, že pokud nebudu dělat zbytečné chyby, bude to dobré," hodnotil své vyhlídky.

Mezi kajakářkami si stejně jako Prskavec může zajistit olympiádu Kateřina Kudějová. Díky čtvrtému místu na loňském MS získala k 10 bodům za výhru ve vzájemném hodnocení další dva bonifikační body. Pokud by vyhrála domácí nominaci, měla by 22 bodů a mohla by ji bodově dostihnout jen případná mistryně Evropy. Účastnice OH 2016 by ale měla dvě výhry v nominačních akcích, což by ji jako doplňkové kritérium poslalo do Tokia.

Tento scénář se pokusí narušit například úřadující mistryně Evropy Amálie Hilgertová. Ta věří, že jí vynucený odklad domácí nominace prospěl. "Myslím si, že jsem rozhodně připravenější, než jsem byla na jaře, takže celá tahle 'koronová' posunovací záležitost pro mě byla výhoda. Těším se, až se do toho pustíme," řekla neteř dvojnásobné olympijské vítězky Štěpánky Hilgertové.

Olympijskou premiéru budou mít v Tokiu kanoistky a ráda by u toho byla i několikanásobná medailistka z velkých akcí Tereza Fišerová. "Dřela jsem na boj o olympiádu jedenáct let a cítím se skvěle," pochvalovala si dvaadvacetiletá závodnice.

Na zářijovém ME v Praze mají bez ohledu na výsledky domácí nominace právo startovat obhájci titulu Přindiš a Hilgertová, kteří nově mohou závodit navíc ke tříčlenné národní kvótě. Pokud by se na ME dostali touto cestou, nemohli by tam bojovat o body do olympijské nominace.