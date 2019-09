Vodní slalomáře čeká na MS boj o olympiádu

Seu d'Urgell (Španělsko) - Ve španělském Seu d'Urgell bude ve středu zahájeno mistrovství světa ve slalomu a sjezdu na divoké vodě a vedle bojů o medaile budou ve hře i místa na olympijských hrách v Tokiu 2020. Slalomáři budou usilovat o kvóty pro jednotlivé země, kajakáři a kajakářky mají k dispozici osmnáct míst, kanoisté a kanoistky jedenáct. Každá země přitom může získat v disciplíně jen jednu místenku.

Čeští slalomáři budou v Seu obhajovat dvě stříbrné a tři bronzové medaile z loňského šampionátu v Riu de Janeiro. Sjezdaři loni získali celkem sedm medailí.

"Do Seu jezdím strašně rád a vždy se mi tady dařilo. Příprava proběhla, jak měla. Pokusím se na to zkoncentrovat a předvést to, co umím. Věřím, že když zajedu jako v Praze na Světovém poháru, tak z toho budou dobré časy," řekl kajakář Jiří Prskavec, jenž letos ovládl celkové hodnocení SP a bude patřit mezi hlavní favority na zisk zlaté medaile.

Netradičně do Španělska odletěl i s rodinou. "Je to tu takové malinké, všude se chodí pěšky a všichni jsou si tady jakoby blíž. Před závodem už nerad dělám moc aktivit a spíš volný čas trávím v pohodlí domova nebo pokoje. Takže to bude před startem taková relaxace nebo se půjdu někam projít," doplnil Prskavec, jenž bude stejně jako další čeští slalomáři na MS bojovat i o první body do národní olympijské kvalifikace.

Ambice výrazněji uspět ale mají na kanále, který byl postaven pro potřeby olympijských her 1992 v Barceloně, i další kajakáři Vít Přindiš a Vavřinec Hradilek, kajakářky Kateřina Kudějová a Amálie Hilgertová nebo kanoistka Tereza Fišerová.

"Zdejší trať je velmi specifická. Nejprve se mi na kanále nejezdilo vůbec dobře, ale s každým tréninkem se to pomalu zlepšuje. Dá se tady vymyslet mnoho zajímavých kombinací, tudíž jsem zvědavý, jak bude vypadat závodní trať. Doufám, že české barvy zazáří tak, jak je tomu zvykem," přál si nejmladší člen slalomové reprezentace, kanoista Vojtěch Heger.

Program šampionátu zahájí středeční týmové závody, o den později začnou kvalifikace jednotlivců. Semifinálové a finálové jízdy jsou na programu o víkendu.