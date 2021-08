Vodní slalomář Krejčí má po světovém titulu i zlato z ME do 23 let

Solkan (Slovinsko) - Vodní slalomář Jakub Krejčí po červencovém triumfu na mistrovství světa do 23 let ovládl závod kajakářů i na evropském šampionátu této věkové kategorie. Mezi juniory triumfoval další český reprezentant Martin Rudorfer. Olympionička Tereza Fišerová získala ve své doplňkové disciplíně kajaku bronzovou medaili. Hlavní závod na kanoi ji ve slovinském Solkanu čeká v neděli.

V semifinále Krejčí zajel i kvůli jednomu doteku branky jedenáctý čas, ale v boji o medaile si vedl nejlépe ze všech. Zlato vybojoval čistou jízdou s náskokem 13 setin sekundy před Francouzem Anatolem Delassusem, třetí Brit Christopher Wowers byl o další setinu pomalejší. Další český reprezentant Jan Bárta skončil pátý s odstupem dvou sekund na Krejčího.

"Jízda byla poměrně podle představ. Vždycky jsem tam měl nějaké chyby, které se dají zlepšovat. Ale bylo to tak nějak, jak jsme si s trenérem naplánovali. Vyšlo to na zlatou medaili na téhle trati, která nepatří k mým oblíbeným. Je to úžasné," uvedl Krejčí v nahrávce pro média. Devatenáctiletý závodník Dukly Brandýs musel po dojetí dlouho čekat, jak si povede dalších deset soupeřů. "Nikomu bych to nepřál, byly to strašné nervy. Málem jsem zkolaboval v těch 33 stupních. Člověku tepe srdce 200 za minutu, bylo to neuvěřitelné čekání. Ještě jsem to přál Honzovi Bártovi, jsem rád, že to vyšlo aspoň mně," zmínil Krejčí reprezentačního kolegu, který po prvním místě v semifinále závod uzavíral.

Rudorfer vylepšil druhé místo z juniorského světového šampionátu, kde ho porazil jen Francouz Titouan Castryck, který dnes skončil až pátý. Český mladík zvítězil o 21 setin před Rusem Jegorem Smirnovem.

Fišerová o červencové MS v Tacenu přišla kvůli přípravě na olympiádu, dnešním bronzem navázala na kajakářský titul z ME do 23 let z roku 2019. Ve finále nestačila na Polku Klaudii Zwoliňskou a Slovenku Soňu Stanovskou, s kterou prohrála o půl sekundy. Za vítězkou zaostala o 4,40 sekundy.

"Jsem z toho nesmírně šťastná, protože to bylo těsné a ten bronz je pro mě jako zlato," uvedla Fišerová, kterou ještě čeká za měsíc seniorské MS v Bratislavě.