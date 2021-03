Vodní koridor by se měl vyhnout meandrům Odry, shodli se Češi s Poláky

Ostrava - Zástupci českého ministerstva dopravy a polského ministerstva infrastruktury se shodli na tom, že optimální trasa vodního koridoru, který umožní splavnění řeky Odry z Polska do ČR, by měla vést na Karvinsku západně od Bohumína a vyhnout se říčním meandrům. Ministerstvo dopravy to dnes sdělilo v tiskové zprávě na svých internetových stránkách.

"V úseku státní hranice ČR/Polsko - Koźle je na území ČR nejkratší, důsledně se vyhýbá cenným meandrům Odry a pro město Bohumín bude znamenat rozvojové možnosti a lepší protipovodňovou ochranu," uvedlo ministerstvo. Připomnělo, že obě země spolupracují nejen na přípravě splavnění Odry, ale i na zařazení Oderské vodní cesty do evropské dopravní sítě TEN-T.

První etapa projektu výstavby vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, jejíž přípravu schválila vláda v říjnu, by měla stát zhruba 15 miliard korun. Stavba koridoru by mohla začít po roce 2030. Úsek by měl začínat v ostravské části Svinov a pokračovat k polským hranicím, kde by se měl napojit na polskou část vedoucí až k městu Kędzierzyn-Koźle.

Proti přípravám kanálu se postavili ostravští zastupitelé, zástupci ekologických organizací, Ostravská univerzita nebo desítky vědců. Projekt je podle nich nadbytečný a zastaralý a nenávratně poškodí krajinu. Stavbu kanálu naopak prosazuje prezident Miloš Zeman. Projekt počítá s propojením trojice řek s cílem umožnit plavbu nákladních lodí z Dunaje do Severního a Baltského moře.