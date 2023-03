Vodní elektrárna Dalešice připomněla Světový den vody mimořádnými prohlídkami

Dalešice (Třebíčsko) - Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice dnes uspořádala mimořádné exkurze. Zájem o ně byl podle průvodkyně Dany Janovské větší než v minulých letech, přihlásilo se na ně asi 600 lidí. Pětice průvodců je postupně během dne provede vodním dílem, které je v provozu od roku 1978. Jeho součástí jsou dvě vodní nádrže, z nichž jedna je zdrojem vody pro nedalekou jadernou elektrárnu v Dukovanech.

Podle Janovské jsou březnové exkurze v elektrárně pořádané pravidelně ke Světovému dni vody, který se slaví 22. března. Veřejnost se během nich může podívat i do strojovny a lidé starší 15 let také pod hráz k vodním přivaděčům, které ústí v hloubce 60 metrů do vodní nádrže Dalešice. Obdobné prohlídky se pořádají jen o letních prázdninách. "Přes školní rok nemají lidé moc šanci se do elektrárny podívat, otevřená je pro ně pouze v červenci a srpnu, takže je to takový den navíc," řekla Janovská. Mimo letní prázdniny je vodní elektrárna přístupná jen pro organizované zájezdy, nikoliv jednotlivce.

Dalešickou elektrárnu si přijel poprvé v životě prohlédnout i Jaroslav Chalabala ze Ždánic na Hodonínsku. ČTK řekl, že ho fascinují ohromné technické stavby včetně přehrad a mostů, prohlídka se mu líbila a víc než stokilometrové cesty nelitoval.

Hráz elektrárny je sypaná, není spojovaná betonem ani asfaltem. Výška 102 metrů z ní dělá nejvyšší sypanou hráz v Evropě. Ve strojovně elektrárny jsou čtyři reverzní Francisovy turbíny, každá o výkonu 120 megawattů (MW). Původní výkon elektrárny byl nižší, zvýšil se i díky výměně oběžných kol turbín při generální opravě elektrárny, která skončila v roce 2007. Původní sedmilopatková kola s výkonem 112,5 MW nahradila kola devítilopatková umožňující vyšší výkon. Původní kolo je vystavené v prostoru elektrárny.

Dalešická elektrárna patří do Skupiny ČEZ, loni ji navštívilo asi 9300 lidí a vyrobila 409.903 megawatthodin (MWh) elektrické energie, sdělila ČTK za elektrárnu Jana Štefánková. Mezi největší loňské investice v řádech několika milionů korun podle ní v dalešické elektrárně patřila výměna servomotorů rozváděcího kruhu na turbíně TG2, opravy mostní konstrukce, rekonstrukce stropu nad přivaděčem a asfaltových ploch.

Roční produkce dalešické vodní elektrárny pokryje spotřebu více než 117.000 domácností. Její úlohou ale není jen bezemisní vyrábění elektřiny či chlazení jaderné elektrárny Dukovany, ale také vyrovnávání nadbytku energie v síti tím, že turbíny elektřinu spotřebovávají, když při opačném chodu slouží jako čerpadla ženoucí vodu ze spodní nádrže Mohelno do horní nádrže Dalešice. Vyrovnávací funkce elektrárny vzrůstá s tím, jak v soustavě přibývají elektrické zdroje s nestabilním výkonem.

Dalešická elektrárna patří mezi tři přečerpávací vodní elektrárny v zemi, spolu s elektrárnami Dlouhé Stráně a Štěchovice. Všechny slouží i jako rychle startující rezerva při výpadku dodávek některé z klasických elektráren. Dalešická elektrárna je z nich druhá největší.