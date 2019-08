Vodháněl dvěma góly zařídil Bohemians výhru 2:1 nad Libercem

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 porazili v 8. kole první ligy Liberec 2:1 a ani počtvrté v sezoně v Ďolíčku neprohráli. Třetí domácí triumf Pražanů zařídil dvěma góly Jan Vodháněl. Za hostující Slovan, který prohrál po dvou předchozích výhrách v soutěži, skóroval Oscar. "Klokani" zdolali v lize Severočechy po pěti zápasech.

Bohemians stačili v ročníku pouze čtyři domácí utkání k tomu, aby překonali zápis z minulé sezony, kdy před vlastními fanoušky vyhráli v 18 ligových duelech jen dvakrát.

"Možná jsme trošku uvolněnější. První tři body jsme získali hned v prvním zápase a to nám pomohlo. Teď domácí zápasy zvládáme jak výsledkově, tak i docela slušně herně. Otočili jsme utkání se Sigmou Olomouc z 0:2 na 3:2, což je super. Dneska se to opět povedlo," řekl dvougólový střelec Vodháněl.

Liberec nastoupil s černými páskami, jelikož ve čtvrtek zemřel v 29 letech lekář B-týmu Jakub Adamík.

První poločas dlouho žádné vzrušení nenabídl. Bohemians se snažili hrozit dlouhými auty do vápna, ale žádný z nich nepřinesl ohrožení Nguyenovy branky. V 26. minutě odcentroval Vacek na zadní tyč na Vodháněla, který na míč nedosáhl.

Ve třetí minutě nastavení prvního poločasu Hůlka po Jindřiškově centru prodloužil míč na Krcha, který hlavou překonal Nguyena. Kvůli Krchově ofsajdu však gól neplatil.

Neuznaná branka nemrzela "Klokany" dlouho. Pět minut po změně stran se ve středu hřiště ujal balonu Vodháněl, jenž se zbavil pěti protihráčů, naběhl si do pokutového území a střelou na bližší tyč otevřel skóre. Dvaadvacetiletý odchovanec Mladé Boleslavi zaznamenal první ligovou trefu.

"Tohle se jen tak nevidí. Kdo dneska přišel, tak na to nezapomene. "Pamatuju si, když to Maradona v roce 1986 v Mexiku sám protáhl. Nezapomněl jsem na to. Dneska ta akce od toho nebyla zase tak daleko," prohlásil domácí trenér Martin Hašek.

V 69. minutě Slovan využil první šanci a srovnal. Malinský našel ve vápně osamoceného Oscara, který zakončením ze vzduchu pokořil brankáře Fryštáka.

O deset minut později si domácí málem vzali vedení zpátky. Podaný nacentroval do vápna na Ugwua, jehož hlavičku Nguyen vytěsnil na roh.

V 87. minutě se Bohemians dočkali. Ugwu si poradil se dvěma hostujícími hráči a tváří v tvář Nguyenovi se místo kličky rozhodl pro přihrávku na nabíhajícího Vodháněla, jenž druhým gólem v utkání zařídil "Klokanům" plný bodový zisk.

"Individuální akce Ugwua bylo zase něco, na co lidé tady nezapomenou. Díky dnešnímu zápasu a té akci se stal miláčkem ochozů," uvedl Hašek.

"Dostali jsme dva góly po stupidních chybách v obranné fázi. Dneska jsme se nedokázali dostat do tempa, Bohemka nás do něho nepustila," prohlásil liberecký kouč Pavel Hoftych, který se před utkáním hecoval s hercem a velkým fanouškem Bohemians Ivanem Trojanem.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians): "V tropickém počasí, pro fotbal nechutném a v nevhodném čase se hrál zápas, který měl v prvním poločase průměrné tempo. Byli jsme v něm spokojení s tím, jak jsme to zvládali do defenzivy, protože Liberec neměl v prvním poločase nic. Směrem dopředu jsme hrozili z dlouhých autů víc, než že bychom si ze hry něco vypracovali, na to jsme měli málo pohybu a odvahy. Přemýšleli jsme, co s tím ve druhém poločase udělat, ale nakonec jsme neudělali nic. Šli jsme do vedení po neskutečné individuální akci Vodháněla. Tohle se jen tak nevidí. Kdo dneska přišel, tak na to nezapomene. Byli jsme spokojení, ale v ten moment, kdy jsme šli do vedení, jsme se cukli, lehce jsme se zatáhli, Liberec v ten moment neměl co ztratit, takže okamžitě zvýšil aktivitu a sebevědomí a vypadalo to, že budeme bránit až do konce. Liberec dal gól a trošku polevil a my jsme chtěli vyhrát. Ugwu to vyřešil sám a Vodhánělovi to předložil před prázdnou bránu. Individuální akce Ugwua bylo zase něco, na co lidé tady nezapomenou. Díky dnešnímu zápasu a té akci se stal miláčkem ochozů."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Domácí nás první poločas uspali takovou hrou, kdy nehráli moc přes střed, nehráli aktivně, spíše to byly překopávané míče, dlouhé auty. Vždycky, než pro to Podanka (Podaný) došel, tak uplynuly tři minuty. Nedokázali jsme se dostat do tempa. Hráči směrem nahoru nám nedokázali plnit roli při brejcích, neměli jsme tam ani žádnou střelu. Chyběl nám tam na hrotu Kuchta, který ve dvou zápasech odvedl velmi dobré výkony. Druhý poločas jsme dali dolů Alibekova, který měl zdravotní problém. Zkusili jsme tam přidat jednoho útočícího hráče navíc. Bohužel jsme udělali stupidní chybu při krásném sólu Vodháněla. Není možné, přestože upozorňuju, že ten hráč je schopen jít do sóla jeden na jednoho, aby přešel přes pět našich hráčů. Za chvíli jsme se vrátili do hry po centru Malinského a brance Oscara. Celé utkání, asi ne příliš pohledné, spíše bojovné, směřovalo k remíze. Potom Kamso Mara udělal nepochopitelný zkrat při hlídání Ugwua. Nejdříve to nevyřešil zastavením těla a ještě ke všemu tam Kačarabu přepálil při tom, když chtěl uklidit balon do zámezí a Vodháněl dal svoji druhou branku, velmi lacinou z mého pohledu. Dostali jsme dva góly po stupidních chybách v obranné fázi. Dneska jsme se nedokázali dostat do tempa, Bohemka nás do něho nepustila."

Bohemians Praha 1905 - Slovan Liberec 2:1 (0:0)

Branky: 50. a 87. Vodháněl - 69. Oscar. Rozhodčí: Machálek - Moláček, Vodrážka - Královec (video). ŽK: Vodháněl, Bartek - Alibekov, Musa, Mikula. Diváci: 4187.

Sestavy:

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Bartek, Vacek, Jindřišek, Podaný - Hronek (74. Vaníček, 90.+3 Šmíd), Keita (58. Ugwu), Vodháněl. Trenér: Hašek.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Mara, Hybš (72. Fukala) - Breite, Alibekov (46. Musa) - Malinský, Oscar, Pešek (64. Dordič) - Potočný. Trenér: Hoftych.