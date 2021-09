Vodafonu minulý fiskální rok klesl zisk o 14 procent na 1,25 miliardy Kč

Praha - Operátor Vodafone vykázal ve fiskálním roce končícím letos v březnu zisk 1,25 miliardy korun, což je o 14 procent méně než v předchozím období. Celý hospodářský výsledek převedl na účet mateřské skupiny Vodafone Group. Vyplývá to z informací firmy ve výroční zprávě a obchodním rejstříku.

Ve výplatě dividendy český Vodafone mateřské společnosti poslal i 485 milionů korun z nerozděleného zisku z minulých let. Celkově tak skupině vyplatil téměř 1,74 miliardy korun.

Počet mobilních zákazníků klesl na konci fiskálního období o 48.000 na 3,94 milionu. Počet pevných přípojek k vysokorychlostnímu internetu se naopak zvýšil o 29.000 na 589.000. Podíl mobilních uživatelů se smlouvou se zvýšil meziročně o 2,7 procentního bodu na 74,8 procenta.

"Uplynulý rok charakterizoval nárůst datového provozu o více než 70 procent, ale také pokles příjmů z roamingu rovněž o zhruba 70 procent. Zároveň jsme investovali do infrastruktury, mimo jiné do rozšíření pokrytí sítí 5G, které dnes dosahuje 35 procent populace a jde tak o jasně nejrozsáhlejší 5G síť v Česku. Za pět let dosáhly investice Vodafonu do rozvoje a nákupu infrastruktury celkové výše 24 miliard korun," řekl dnes ČTK mluvčí Ondřej Luštinec.

Vodafone také na konci března jako první z tuzemských operátorů vypnul starší síť 3G, kterou využívalo asi jedno procento zákazníků. Uvolněné frekvence chce využít pro budování 5G nebo zvyšování kapacity LTE. Pro 5G operátor rovněž využije kmitočty v pásmech 700 a 3500 MHz z nedávné aukce.

Vodafone patří do nadnárodní skupiny Vodafone Group. Před dvěma lety v Česku koupil největší kabelovou síť UPC, která je v dosahu asi 1,5 milionu domácností.