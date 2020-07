Vodafone plánuje vypnout mobilní sítě 3G příští rok v březnu

Praha - Mobilní operátor Vodafone plánuje vypnout 3G sítě v Česku k 31. březnu 2021. Kmitočty, na kterých tato starší síť funguje, operátor uvolní pro modernější 4G LTE a 5G. Vodafone o tom informoval v tiskové zprávě. Jedno procento klientů Vodafonu, kteří aktuálně v síti 3G využívají mobilní internet, si budou muset vyměnit mobil. Kdo chce pouze telefonovat nebo psát SMS, telefon měnit nepotřebuje. T-Mobile vypnutí 3G také plánuje, o datu zahájení zatím nerozhodl, sdělila na dotaz ČTK mluvčí firmy Martina Kemrová. Vyjádření O2 ČTK zjišťuje.

Pro dosavadní 3G uživatele Vodafone shrnul rady a pomoc, jak se vybavit, aby mohli bez problémů fungovat i na novější technologii 4G LTE. Potřebují LTE SIM kartu, kterou operátor vydává od roku 2013, nápis LTE je přímo na kartě. Kromě toho zákazníci potřebují zařízení, které se k LTE síti umí připojit.

Vypnutí 3G umožní Vodafonu využívat frekvence efektivněji a začít pokrývat větší česká města sítí páté generace. Podle Vodafonu se tím zlepší služby pro zákazníky, a to navýšením rychlosti i kapacity sítě. Většina zákazníků Vodafonu se k internetu z mobilu připojuje přes mobilní síť 4G LTE, objem měsíčně přenášených mobilních dat stále roste.

"Je to (uvolnění frekvencí) zároveň cesta k rychlejšímu rozšíření nejmodernější technologie 5G. Právě sítě páté generace otevřou spotřebitelům i firmám technická řešení, která dosud nebyla možná," uvedl viceprezident pro technologie Vodafonu Milan Zíka. Vodafone například loni předvedl, jak 5G dokáže člověka virtuálně přenést do vzdáleného města jako hologram.

Sítě 5G začala na začátku července jako první tuzemský operátor nabízet komerčně společnost O2, ostatní operátoři pokračují v testovacím provozu ve vybraných lokalitách. Vodafone má 5G postupně otestovat v Karlových Varech, kde je připravený i komerční provoz, a dále v Ústí nad Labem a Jeseníku. T-Mobile, který letos ohlásil v kampusu Vysoké školy báňské v Ostravě testovací 5G síť, rovněž chystá komerční spuštění.

Vodafone dnes také znovu deklaroval, že je připraven se podílet na rozvoji 5G v Česku, k chystané aukci má nadále výhrady. "Aktuální návrh aukce však obsahuje riziko fragmentace kmitočtů, neposkytuje prostor rozvinout vlastnosti 5G v plném rozsahu a nezohledňuje potřebu spolehlivých a odolných sítí 5G, které v krizi poskytnou dostatečnou platformu pro krizovou i běžnou komunikaci," uvedl dnes Vodafone. Český telekomunikační úřad plánuje vypsat aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G ještě během letních prázdnin, aukční část bude na podzim.

Nová technologická generace mobilní komunikace přichází zhruba každých deset let. První digitální síť 2G v 90. letech přinesla SMS zprávy, do nového tisíciletí vstoupily sítě 3G umožňující i prohlížení webu, rozmach chytrých telefonů přinesla síť 4G LTE. Pátá generace slibuje mnohonásobně rychlejší a spolehlivější mobilní internet, síť propojí mobilní telefony i nejrůznější chytrá zařízení, zrychlí vývoj virtuální reality či projektů chytrých měst nebo by měla usnadnit autonomní řízení automobilů.