Voda v přírodních koupalištích je čistá, počasí koupání nepřeje

Praha - Naprostá většina přírodních koupališť v Česku má nyní čistou vodu, ale počasí nebude ani o víkendu koupání přát. Vyplývá to z informací hygieniků a Českého hydrometeorologického ústavu. V příštích dnech se sice podle meteorologů oteplí - v sobotu dokonce zřejmě až na tropickou třicítku, ale opět se objeví silné bouřky.

Ve středočeských přírodních koupalištích je před začátkem hlavní koupací sezony kvalita vody na všech místech, kde zatím hygienici provedli měření, velmi dobrá. Na Vysočině má zhoršenou kvalitu vody jen přehrada Sedlice na Pelhřimovsku. Mohla by tak citlivějším lidem, jako jsou děti, alergici či těhotné ženy, způsobit zdravotní potíže. Lidé by se tam proto měli po koupání osprchovat. I na jihu Čech je většina koupališť čistá. Výjimkou je tábořiště Podolsko na orlické nádrži, kde není voda mimo jiné s ohledem na výskyt škodlivých sinic vhodná ke koupání.

Podobně na západě Čech v Karlovarském kraji je voda nevhodná ke koupání jen na jednom místě, ve Velkém Rybníce u Hroznětína. V Plzeňském kraji podle hygieniků nepředstavuje žádné z kontrolovaných koupališť zdravotní riziko. Hydrobiolog Jindřich Duras ale nedoporučuje koupání v přehradě České údolí u Plzně, kde je velmi snížená průhlednost. V Ústeckém kraji jsou zkontrolované vodní plochy v pořádku, jen v jezeře Chmelař na Litoměřicku a Varvažově na Ústecku je snížená průhlednost vody.

Také voda v koupalištích v Královéhradeckém kraji vyhovuje podle rozborů normám. Pouze v Oborském rybníku u Jinolic na Jičínsku musejí lidé počítat se sníženou průhledností vody. V sousedním Libereckém kraji ale mají už na začátku sezony některá přírodní koupaliště zhoršenou kvalitu vody. Platí to i pro oblíbené Máchovo jezero u Doks na Českolipsku, kde by voda kvůli sinicím mohla způsobit problémy citlivějším lidem. Nevhodná ke koupání je voda v koupališti v Chrastavě u Liberce, kde jde o dlouhodobý problém kvůli kolísavé kvalitě přítoku. V Pardubickém kraji jsou koupaliště až na výjimky čistá. Třeba v rybníku Rosnička na Svitavsku se ale objevily zelené řasy, takže by se lidé po koupání měli raději osprchovat.

V Jihomoravském kraji mají všechna prověřená přírodní koupaliště vodu vhodnou ke koupání. Rovněž v Olomouckém kraji jsou zkontrolované vodní plochy v pořádku. V Moravskoslezském kraji jsou výjimkou z jinak vysoké kvality koupacích vod Těrlická přehrada na Karvinsku a Brušperk na Frýdecko-Místecku, kde přetrvává upozornění na riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou.

Hygienici však upozorňují na to, že u koupališť ve volné přírodě nelze vyloučit náhlé změny kvality vody v důsledku přívalových dešťů, které mohou spláchnout do nádrží nečistoty a škodliviny z okolí. Meteorologové na víkend předpovídají sice vysoké teploty, ale bude většinou oblačno s přeháňkami, a místy i se silnými bouřkami s přívalovými dešti.