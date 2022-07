Voda v přírodních koupališť je většinou vhodná ke koupání, platí ale i zákazy

Praha - Kvalita vody ve většině českých přírodních koupališť je i nadále dobrá a lidé se v nich mohou koupat. Platí ale i několik zákazů. S postupujícím létem navíc přibývá sinic, a tak některé vodní plochy sice hygienici neuzavřeli, ale neměli by se v nich koupat například citliví lidé, děti či těhotné ženy. Vyplývá to z informací hygienických stanic. Až do odvolání je také uzavřené jezero Milada u Ústí nad Labem. Letadla z něj čerpají vodu na hašení rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko.

Zákaz koupání hygienici prodloužili v přehradě Sedlice na Pelhřimovsku a rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Jejich voda je kvůli znečištění nebezpečná pro lidské zdraví. Lidé stále nesmí ani do rybníku Pod hradem v Bohušově na Bruntálsku. Hygienici tam zákaz koupání vyhlásili minulý týden, kvalita vody se ale od té doby významně nezměnila a stále je tam značné množství sinic.

Ode dneška platí zákaz koupání ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel na Zlínsku. Důvodem je vysoké množství sinic a chlorofylu. Zákaz hygienici na Pahrbku vydávali i v některých minulých letech. Koupací sezona kvůli nevyhovující kvalitě vody pak v polovině července skončila na koupališti ve volné přírodě v Dolcích u Trutnova, rekreační areál je ale dál v provozu.

V řadě dalších koupališť je podle hygieniků voda nevhodná ke koupání, zákazy tam ale zatím vyhlášené nejsou. Například v jezeru Chmelař na Litoměřicku byly překročeny limity druhého stupně pro sinice i chlorofyl. Podobný případ je Luhačovická přehrada na Zlínsku. Také v rybníku Rosnička na Svitavsku je voda plná sinic, koupání hygienici nedoporučují hlavně citlivým jedincům. V minulosti tam vyhlašovali zákaz koupání.

Sinice trápí také přírodní koupaliště ve Výrovicích na Znojemsku. Kvůli jejich vysokému výskytu je i tam voda nevhodná ke koupání. Výrovice jsou tak letos prvním koupalištěm v Jihomoravském kraji, kde hygienici koupání nedoporučují.

Zhoršující kvalitu vody v koupalištích evidují v Libereckém kraji. Kvůli zakalení nebo sinicím má sníženou kvalitu vody osm nádrží, to je čtvrtina ze sledovaných ploch. Zdravotní potíže hlásili v minulých dnech lidé po koupání v Rokytnickém rybníce a v rybníce Hrudka v Českém ráji, hygienici proto provedli sběr plžů a jejich následné vyšetření na přítomnost cerkárií. To se potvrdilo, hygienici proto koupání v techto místech nedoporučují.

U koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí podle hygieniků nelze vyloučit změnu v jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu mohou už v pátek zejména do Čech dorazit bouřky s přívalovými srážkami. V sobotu pak mají být vydatnější srážky na východě a severovýchodě země.