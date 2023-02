Voborníková s Krčmářem byli v mixu dvojic 14., vítězní Norové posunuli rekordy

Oberhof (Německo) - Tereza Voborníková a Michal Krčmář dojeli na biatlonovém mistrovství světa v Oberhofu čtrnáctí v závodě smíšených dvojic. Čeští reprezentanti doplatili na Krčmářova tři trestná kola, k tomu museli na střelnici třináctkrát dobíjet.

"Spokojení nejsme. Nemůžeme být. Máme na to být mnohem výše. V takovémto závodě ale musíte střílet rychle a dobře," řekl pro Radiožurnál střelecký trenér Matthew Emmons. "Kdyby mi někdo před závodem řekl, že bude takto Michal střílet, nevěřil bych mu. Nevím, co se tam stalo, ale ta střelba mu vůbec nešla. První položka byla výškou, možná spěchal. Při poslední stojce měl rány všude. To u něj nikdy nevidím," doplnil Emmons.

Zvítězili favorizovaní Norové Johannes Thingnes Bö a Marte Olsbuová Röiselandová. Vedoucí muž Světového poháru Bö získal na šampionátu v Německu pátou zlatou medaili a stanovil mezi muži nový rekord. Olsbuová-Röiselandová se díky celkově třináctému triumfu osamostatnila v čele ženských tabulek před Němkou Magdalenou Neunerovou. Druzí skončili Rakušané, bronz brali Italové.

Nejlepším dosavadním výsledkem českých reprezentantů v disciplíně na vrcholných akcích zůstává deváté místo z roku 2019. Tehdy se o něj postarali Eva Puskarčíková a Ondřej Moravec.

Češi se museli obejít bez Markéty Davidové, kterou trápily problémy s hlasivkami. Místo ní dostala přednost Voborníková. Dvaadvacetiletá rodačka z Vrchlabí rozjela závod dobře a po bezchybné střelbě vleže byla pátá. Na stojce třikrát opravovala a předávala Krčmářovi na dvanácté příčce se ztrátou 40 sekund. "Šlo to předat v hezkém kontaktu, ale bohužel. Mrzí mě to," řekla Voborníková pro Českou televizi.

Nejzkušenějšímu českému závodníkovi v poli se ale úvod nepovedl. Hned po první ležce musel Krčmář na dvě trestná kola, propadl se na 20. místo a Češi de facto ztratili naději na dobrý výsledek. Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu nakonec kroužil ještě jednou po závěrečné palbě vestoje. Do cíle dojel o dvě minuty a 47 sekund za vítězným Böem.

"Nezvládl jsem to. Není to o smůle a štěstí, ale v tuhle chvíli to asi nedokážu líp zajet. Je potřeba se na to v létě zaměřit. Určitě jsem se na ten závod těšil, chtěl jsem ho jet, snažil jsem se dělat maximum možného," líčil Krčmář.

Norská hvězda Bö rozhodla o triumfu na poslední střelbě. Navzdory tomu, že po předchozí ležce a trestnému kolu ztrácel na vedoucí rakousko-italské duo Davida Komatze, Tommasa Giacomela jedenáct sekund, před závěrečnou položkou ztrátu smazal. Posledních pět terčů pak sestřelil bez jediné opravy a dojel si s přehledem pro pátý triumf na šampionátu.

"Nakonec to dopadlo dobře, ale bez Marte bychom neměli šanci. Byl to skvělý týmový výkon. Dnes jsme museli útočit a spousta týmů nám to hodně ztížila. Klidně to celé mohlo skončit jinak," pronesl Bö.

Devětadvacetiletý Nor se tak osamostatnil v historickém žebříčku před dosavadními rekordmany Ole Einarem Björndalenem, Emilem Hegle Svendsenem a Francouzem Martinem Fourcadem, kteří v minulosti na jednom MS vyhráli čtyřikrát. Pět zlatých medailí získali na jednom šampionátu jen jeho krajanka Olsburová-Röiselandová (2020) a Němka Laura Dahlmeierová (2017).

"Byla to napínavá štafeta. Při poslední položce Johannese jsem byla nervózní, ale znovu ukázal, že je momentálně nejlepší ze všech. Užívali jsme si to. Porazili jsme spoustu dobrých týmů, takže máme radost," dodala Olsbuová Röiselandová.

Po pátečním volnu vyvrcholí šampionát o víkendu. V sobotu jsou na programu štafety mužů a žen, v neděli se uskuteční závody s hromadným startem.

MS v biatlonu v Oberhofu - štafeta smíšených dvojic:

1. Olsbuová-Röiselandová, J. T. Bö (Nor.) 35:37,1 (1 tr. kolo + 6 dobíjení), 2. Hauserová, Komatz (Rak.) -13,8 (0+6), 3. Vittozziová, Giacomel (It.) -51,0 (2+9), 4. H. Öbergová, Samuelsson (Švéd.) -1:16,4 (1+12), 5. Jeanmonnotová, Fabien Claude (Fr.) -1:21,9 (1+12), 6. Schneiderová, Nawrath (Něm.) -1:30,7 (1+12), ...14. Voborníková, Krčmář (ČR) -2,47,7 (3+13).