Voborníková je zatím z výkonů na MS překvapená, trenér Gjelland vidí potenciál

Oberhof (Německo) - Spokojená s dosud nejlepším výsledkem v kariéře i z toho, jak jí tratě v Oberhofu sedí, byla po životním 18. místě ve sprintu na mistrovství světa Tereza Voborníková. Dvaadvacetiletá biatlonistka útočila nečekaně na první desítku, doplatila ale na chybu při poslední ráně. Ocenění se dočkala i od trenéra Egila Gjellanda, který ji před novináři označil za velkou naději do budoucna.

"Jsem překvapená, že se mi tu zatím jezdí tak dobře. Od mistrovství Evropy se cítím běžecky skvěle, tak doufám, že se mě to udrží po celou dobu a střelba mě podrží," řekla Voborníková.

Dvojnásobná juniorská mistryně světa nechala v konečném pořadí za sebou například Slovenku Paulínu Bátovskou-Fialkovou, Francouzku Anais Chevalierovou-Bouchetovou nebo Italku Dorotheu Wiererovou, s níž se začala zdravit. "Ráno jsem na ni narazila zase při běhání, tak jsem si odškrtla svoje štěstí, že ji potřebuju potkat před závodem. Jestli ji potkám i v neděli, bude to dobré," uvedla s úsměvem Voborníková.

Na trati se snažila jet takticky a chránit se i před nepříjemným větrem. To se jí vymstilo v prvním kole. "Jela jsem s Mari Ederovou a takticky na ni ukázala, jestli by chvíli nechtěla jet ona a ona na mě vyštěkla, že ne. Ani se jí nedivím, protože já bych v tu chvíli také nechtěla dopředu. Ono táhnout celé to kolo v tomhle větru bylo fakt nepříjemné. Ve druhém kole jsem se tak vyvážela za jednou z Ukrajinek," podotkla Voborníková, která měla 26. běžecký čas.

Na rozdíl od smíšené štafety se stoprocentně vypořádala se střelbou vleže a blízko úspěchu byla i při "stojce". Minula však poslední terč a musela na trestné kolo, což ji stálo umístění v první desítce. "K tomu už nemám co říct, protože to je fakt hrozné," litovala Voborníková. "Byla na tři hodiny, spouštěla jsem ji dobře a myslela, že spadne, jenže nespadla. Tady na té střelnici za jedna není nic strašného, jen je to zase poslední rána," mrzelo rodačku z Vrchlabí.

Podle trenéra Gjellanda však udělala Voborníková oproti začátku sezony velký posun. Na mistrovství světa také navázala na úvodní úsek ve smíšené štafetě, kde předávala jako sedmá. "Všechno je to o tréninku a vývoji. Terka je pořád mladá a její výkony jsou nahoru dolů. Chce to čas. Má ale velký potenciál," řekl Gjelland.

Nedělní stíhací závod začne Voborníková patnáct vteřin od první desítky. Do dalšího startu na svém premiérovém MS však bude chtít nastoupit s čistou hlavou. "Stíhačky se snažím většinou i užít. Je to kontaktní závod a už se tam jede trochu rozumně. Ten sprint naopak hrozně bolí," dodala Voborníková.