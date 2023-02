Voborníková dojela ve stíhacím závodě na MS sedmá, Krčmář byl devatenáctý

Oberhof (Německo) - Česká biatlonistka Tereza Voborníková si ve stíhacím závodě na mistrovství světa polepšila o jedenáct příček na životní sedmé místo. Pomohla si k tomu především čistou střelbou vestoje. Markéta Davidová se po pěti trestných kolech propadla na 16. místo. Vyhrála Francouzka Julia Simonová, pro kterou je to první medaile na vrcholné světové akci.

O dvě příčky si Voborníková polepšila už před startem, protože pátá a šestnáctá žena sprintu Italka Lisa Vittozziová a Švédka Elvira Öbergová kvůli nemoci nenastoupily. Pak udělala po jedné chybě na každé položce vleže a pohybovala se na hraně druhé a třetí desítky, jenže střelbu vestoje v mlhavém Oberhofu zvládla výborně a vyrazila ve skupině bojující o páté místo. Nakonec z toho byla sedmá příčka a loňská juniorská mistryně světa se ve 22 letech radovala z umístění v první desítce i na seniorském světovém šampionátu.

"To, že mi těsně uteklo rozšířené pódium, mě v tuto chvíli nemrzí. Pro mě je i sedmé místo krásné. Nedokázala bych si představit, že jsem toho zvláště na mistrovství světa schopná dosáhnout. Je to super výsledek a jsem za něj moc ráda," řekla českým novinářům Voborníková

Davidová doplatila na to, že tentokrát neměla ani jednu čistou položku a nenavázala na šesté místo ze sprintu. "Pět chyb je zbytečně moc. To asi rozhodovalo," uvedla Davidová. "V ležce jsem toho moc neviděla a jsem ráda, že spadlo alespoň něco. Vždy když jsem odjížděla z položky, musela jsem se ještě jednou kouknout, co zůstalo a co ne. Jednu položku jsem střílela i na střídačku, protože jsem ty terce neviděla a přišel mi zrovna pod ruku jiný, než byl v pořadí. Bohužel tohle šero mi nesedlo," doplnila.

Lucie Charvátová chybovala šestkrát, přesto si polepšila z 59. místa na 41. příčku.

Vedoucí žena Světového poháru Simonová útočila z desáté příčky po sprintu. Střílela výborně a na závěrečnou položku přijela těsně za vítězkou sprintu Denise Herrmannovou-Wickovou. Francouzská biatlonistka minula jeden terč, ale její německá soupeřka musela na dvě trestná kola, takže bylo rozhodnuto. V cíli je nakonec dělilo 27 sekund.

Na třetí příčku se vyšvihla Norka Marte Olsbuová-Röiselandová, pro niž je to už pátá individuální medaile na mistrovství světa. Pro královnu mistrovství světa 2020 je dnešní cenný kov odměnou za těžký návrat po zdravotních problémech, které ji připravily o první část této sezony Světového poháru. Do závodů naskočila až v tomto kalendářním roce v Pokljuce.

Krčmář byl ve stíhacím závode na MS biatlonistů devatenáctý, vyhrál opět Bö

Českým biatlonistům se ve stíhacím závodě na MS nedařila střelba, nejlepší z nich Michal Krčmář skončil po čtyřech trestných kolech devatenáctý. Stejně jako ve sprintu zvítězil král aktuální sezony Nor Johannes Thingnes Bö.

Krčmář, jenž byl ve sprintu čtrnáctý, se po úvodní čisté střelbě posunul o dvě příčky, ale pak měl dvakrát po dvou chybách a propadl se do třetí desítky. Závěrečná úspěšná střelba ho posunula alespoň na 19. místo, což je jeho nejlepší umístění ve stíhacím závodě na velké akci. Na světovém šampionátu bylo dosud jeho maximem 21. místo z předloňské Pokljuky.

Jakub Štvrtecký udělal také čtyři chyby a skončil o tři místa za ním. Tomáš Mikyska se navzdory třem chybám posunul z 60. místa na 31. příčku. Adam Václavík si závod pokazil už při druhé ležce, při níž trefil jen jeden terč. Nakonec musel jedenáctkrát obkroužit trestné kolo a propadl se na 51. místo.

Lídr SP Bö střílel přesně a postupně zvyšoval svůj náskok. Na závěrečnou položku přijížděl s takovým náskokem, že si mohl dovolit tři chyby. Neudělal žádnou a před cílem mohl zapózovat v telemarku, protože i tak na něj stříbrný krajan Sturla Holm Laegreid s čistou střelbou ztratil více než minutu. Devětadvacetiletý Bö poprvé v kariéře vyhrál na velké akci stíhací závod a má na tomto šampionátu už třetí zlato po úspěchu ve smíšené štafetě a sprintu.

K bronzu se z jedenáctého místa propracoval Švéd Sebastian Samuelsson. Spravil si chuť po nezdaru ve smíšené štafetě, ve které i vinou povolených šroubů na zbrani musel po střelbě vleže na tři trestná kola. Tentokrát z dvaceti ran minul jen dvě a po stříbru ze ZOH 2018 a MS 2021 se potřetí dostal ve stíhacím závodě na vrcholné akci na stupně vítězů.

Stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. J.T. Bö 33:34,5 (0 trest. okruhů), 2. Laegreid (oba Nor.) -1:11,2 (0), 3. Samuelsson (Švéd.) -1:54,1 (2), 4. T. Bö -1:57,3 (4), 5. Christiansen (oba Nor.) -2:14,7 (2), 6. Hühn (Něm.) -2:27,1 (3), ...19. Krčmář -3:57,5 (4), 22. Štvrtecký -4:07,2 (4), 31. Mikyska -4:53,6 (3), 51. Václavík (všichni ČR) -7:06,9 (11).

Ženy (10 km): 1. Simonová (Fr.) 32:00,8 (1 trest. okruh), 2. Herrmannová-Wicková (Něm.) -27,0 (4), 3. Olsbuová Röiselandová -37,7 (3), 4. Tandrevoldová (obě Nor.) -1:00,3 (3), 5. Schneiderová (Něm.) -1:08,3 (4), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -1:08,7 (1), 7. Voborníková -1:12,9 (2),...16. Davidová -1:59,9 (5), 41. Charvátová (všechny ČR) -4:36,4 (6).