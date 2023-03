Vobořil: Síť pomoci lidem se závislostmi není v krajích dostatečná

Praha - Síť služeb na pomoc se zvládnutím závislostí na alkoholu, tabáku či hazardu není v krajích dostatečná. Péče je tak nedostupná. Nynější minimální nastavení je bez posílení financí obtížně udržitelné. Na tiskové konferenci po dnešním jednání rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky to řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Rada projednávala výroční zprávu o situaci v krajích za rok 2021.

Podle posledních výročních zpráv o závislostech v Česku rizikově pije alkohol 800.000 až 900.000 dospělých. Závislých je podle odhadu lékařů 150.000 až 170.000 lidí. Denně kouří asi třetina dospělých, tedy přes dva miliony lidí. Velmi rizikově hraje hazardní hry až 110.000 lidí. Podle Vobořila podpory služeb využívá asi 37.000 uživatelů nelegálních drog a asi 30.000 závislých na alkoholu.

"V 90. letech se rozpadla síť pomoci pro lidi, kteří mají problém se závislostmi. V každém okrese dřív byla takzvaná AT péče, ta téměř zmizela. Jsou nízkoprahová zařízení a nějaké ambulantní poradny, kde jsou ale primárně lidé se závislostmi na nelegálních drogách. Co se týká alkoholu a dalších závislostí, které jsou řádově větším problémem, je síť nedostatečná, v mnoha místech neexistující," uvedl Vobořil. Dodal, že jen ve Středočeském kraji adiktologové kvůli malé kapacitě odmítají každý měsíc pět stovek žadatelů o léčbu. "Není kraj, který by byl dostatečný. Velká města jsou na tom o něco lépe, člověk může obvolat zařízení několik a do nějakého se nakonec dostat. Mimo velké město se většina lidí do péče nedostane vůbec," uvedl koordinátor.

Suma na protidrogovou politiku, kterou vydávají samosprávy, kolísá. V roce 2018 dosahovala 350,6 milionu. Další rok se zhruba o 25 milionů snížila. V roce 2020 se o několik milionů zvedla. Předloni činila 449,2 milionu korun. Z toho 364,6 milionu poskytly kraje a 84,6 milionu obce. Stát pak vyčlenil předloni přes dvě miliardy korun, z toho 1,3 miliardy korun připadly policii.

Peníze od krajů a obcí plynou do dotací, o které musejí poskytovatelé péče žádat každý rok znovu. Nemají tak jistotu dalšího fungování. Koordinátor míní, že je potřeba systém financování změnit. Prostředky by se měly poskytovat na více let, suma by měla být vyšší. Rozdělovat by ji mohla nová agentura podle stanovených kritérií, zohlednila by potřebu péče v daném místě i počet žádostí. O změně jedná Vobořil i s ministerstvem práce. To zas připravuje novelu s novým nastavením financování sociálních služeb.

"Přibližně sto milionů korun jsou společenské náklady kolem tabáku, kolem 60 milionů korun kolem alkoholu, přibližně sedm milionů jsou u nelegálních drog a 16 kolem hazardu. To jsou vysoké náklady. Když do prevence a včasné pomoci dám prostředky, tak se to projeví v řádu několika let. Pozitivní dopad je vidět až za další vlády. To je to, proč se těžko politicky prosazuje změna (financí) - obzvlášť v době, kdy máme obrovský nárůst státního dluhu," dodal Vobořil.