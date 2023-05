Vobořil chystá novelu, která má regulovat prodej produktů s CBD či kratomu

Praha - Látky CBD a HHC či kratom by se mohly dostat na nový seznam takzvaných psychomodulačních látek. Obsahovat by ho měla připravovaná novela o návykových látkách. Stanovit by měla pravidla pro prodej a kontrolu těchto substancí. Novinářům to dnes řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Je přesvědčen o tom, že by zákaz produktů a represe vedly ke vzniku černého trhu i dopadům na zdraví. Podle expertů na protidrogovou problematiku nejsou látky tak rizikové, aby se musely úplně zakázat.

Zákaz výrobků s kanabidiolem CBD navrhl nedávno ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Minulý týden po jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS), vicepremiérem Ivanem Bartošem (Piráti) a experty od nařízení zatím upustil. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) pak řekl, že je připraven navrhnout zákaz kratomu.

"Zákon se seznamem psychomodulačních látek je nachystaný v paragrafovém znění i s důvodovou zprávou. Máme pátou verzi novely," uvedl Vobořil. Podle něj dokončování potrvá ještě zhruba měsíc. Uskutečnit by se měla také ještě jednání se zástupci příslušných inspekcí, které by pak případně mohly produkty kontrolovat. Koordinátor dodal, že jeho ambicí jet prosadit normu ještě letos, aby platila od roku 2024. Zákon by nejspíš nepředkládala vláda, ale poslanci, popsal Vobořil. Podle něj by tak proces mohl být rychlejší. Chce získat podporu zákonodárců z koalice i opozice.

Kanabidioly CBD a HHC pocházejí z konopí, kratom z tropické rostliny. V malém množství mohou mít léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumují. Prodávají se jako oleje, tinktury, tablety či prášek. Experti hodnotí tyto látky jako méně rizikové, doporučují ale stanovit pro jejich prodej a kontrolu jasná pravidla. U CBD je podle Vobořila na rozdíl od jiných rostlinných látek situace složitější. Patří totiž mezi takzvané nové potraviny. Výrobky z nich musí procházet složitou certifikací. V Česku by se i CDB mohlo dostat na seznam psychomodulačních produktů.

Prodej výrobků s látkami z tohoto soupisu by se přísně reguloval. Produkty by byly dostupné jen u pultů s obsluhou. Koupit by si je nemohli mladí pod 18 let a děti. Stanovilo by se také to, kolik dané látky by mohl výrobek obsahovat. Nastavila by se kontrola. Zaměřovala by se také na to, zda produkty neobsahují škodlivé příměsi.

Podle Vobořila by byl seznam otevřený pro případné další nové látky, které by se na trhu objevily. Koordinátor míní, že další takové substance "jsou už určitě ve skladech".

Na seznamu zakázaných látek je v Česku kolem pěti stovek sloučenin. Podle Vobořila by se soupis mohl časem také přehodnotit a méně nebezpečné látky by se mohly případně přesunout mezi psychomodulační.

Vláda v programovém prohlášení uvádí, že regulace návykových látek má odpovídat míře jejich škodlivosti. Kabinet píše, že proti závislostem chce postupovat podle "vědecky ověřeného a vyváženého konceptu prevence rizik a snižování škod". Slibuje zajistit dostatek peněz na prevenci a služby.