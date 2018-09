Zlín - Vnučka Tomáše Bati Rosemarie Baťová Blythová dnes ve Zlíně předala zlaté kapesní hodinky svého dědečka a zakladatele obuvnického impéria zlínské Nadaci Tomáše Bati. Lidé hodinky uvidí v Památníku Tomáše Bati, řekl dnes novinářům ředitel nadace Pavel Velev. Obnovu památníku dokončuje zlínská radnice.

"Viděla jsem a dotkla se spousty věcí, které patřily mému dědečkovi, jeho psacího stolu, spony na kravatu i notesu. Ale z nějakého důvodu se zdá, že nic pro něj nebylo tak osobní jako hodinky. Čas byl pro něj velmi důležitý. Prohlásil, že den má 86.400 vteřin," uvedla Baťová, která je předsedkyní správní rady Nadace Tomáše Bati. Podle ní se přesně neví, jak se hodinky dostaly do Kanady, kde rodina žila. Pravděpodobně je tam přivezla Baťova žena Marie.

"Hodinky zůstávaly po celé roky cenným rodinným majetkem. Má matka Sonja dala zhotovit pod hodinky podstavec, po smrti tatínka Tomáše Bati juniora v roce 2008 jsme si my děti všimly, že si dala hodinky na svůj stůl, možná jako inspiraci pro vlastní práci," uvedla Baťová. Když letos v únoru Sonja Baťová zemřela, potomci se rozhodli, že by se hodinky měly vrátit do Zlína, ideálně do opětovného otevření památníku.

Hodinky měl Baťa podle Veleva s velkou pravděpodobností u sebe při své tragické smrti při letecké havárii 12. července 1932 v Otrokovicích nedaleko Zlína. V památníku budou umístěny pod maketou letadla. Hodinky mají podle Veleva historicky nevyčíslitelnou hodnotu, budou proto dobře zabezpečené. Lidé si je budou moci prohlédnout pod skleněným krytem z nerozbitného skla, ve kterém bude udržována stálá teplota a vlhkost. Hlídat je budou pohybové senzory i kamery.

Rekonstrukce památníku se blíží k závěru. Objekt bude otevřen na konci října. Slavnostní otevření, kdy v památníku bude i maketa letadla, ve kterém Baťa havaroval, se ale plánuje na příští rok.

Objekt z roku 1933 patří k nejcennějším v krajském městě, navrhnul jej architekt František L. Gahura. Památník připomínal Tomáše Baťu, v 50. letech byl přestavěn, coby Dům umění jej využívala zlínská filharmonie a krajská galerie výtvarného umění. Oba subjekty se však před několika lety přestěhovaly do nových prostor a objekt zůstal zavřený. Radnice poté rozhodla o obnově budovy a návratu k jejímu původnímu účelu. Rekonstrukce začala na konci roku 2016.