Vnitro vydalo uprchlíkům 180.000 víz, na policii se jich nahlásilo téměř 100.000

Praha - Ministerstvo vnitra udělilo už téměř 180.000 víz určených pro lidi zasažené ruskou invazí na Ukrajinu. Cizinecké policii se nahlásilo skoro 100.000 uprchlíků. Vyplývá to z údajů, které ministerstvo zveřejnilo na twitteru. Nejvíce lidí, přes 43.000, je podle statistik ministerstva vnitra v Praze. Následuje Středočeský kraj, kde je zhruba 25.000 uprchlíků a Jihomoravský kraj s více než 16.000 lidmi. Nejméně lidí se naopak nahlásilo ve Zlínském kraji, bylo jich pod 5000.

Ve středu vnitro udělilo 8988 speciálních víz, celkem je získalo 179.955 lidí. Na cizinecké policii se nahlásilo 4064 lidí, dohromady se od začátku invaze zaregistrovalo 98.630 uprchlíků.

O víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny uprchli po zahájení ruské agrese, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění a museli by se jinak na Ukrajinu vrátit. Na cizinecké policii se uprchlíci musí registrovat do 30 dnů po příjezdu. Děti do 15 let svůj pobyt policii ohlašovat nemusí, mezi uprchlíky je jich podle ministerstva vnitra zhruba čtvrtina.

Vláda ve středu schválila příspěvek na dočasné nouzové přístřeší například v tělocvičnách 200 korun za osobu a noc včetně stravy bez ohledu na to, zda se bude jednat o dospělého nebo dítě. V jiných ubytovacích zařízeních bude dotace státu činit 250 korun bez stravy. Ministři počítají s tím, že částku ještě zvýší kraje. Dvěma třetinami by se na příspěvku pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny v penzionech či hotelech podílel stát, třetinou kraje.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) se vláda také dohodla s kraji na počtech uprchlíků, pro které budou zajišťovat ubytování. Přerozdělováni už jsou zájemci z Prahy, Středočeského a Jihomoravského kraje, kde docházejí kapacity. V současné době vláda počítá s tím, že je v ČR zhruba 270.000 uprchlíků.

Redistribuce osob mezi jednotlivé kraje:

Název kraje Redistribuce 50.000 osob Redistribuce 100.000 osob Redistribuce 150.000 osob Hlavní město Praha 9144 18.287 27.431 Středočeský kraj 5835 11.670 17.504 Jihočeský kraj 2935 5870 8805 Plzeňský kraj 2864 5727 8591 Karlovarský kraj 1308 2617 3925 Ústecký kraj 3433 6866 10.299 Liberecký kraj 1876 3751 5627 Královéhradecký kraj 2395 4790 7186 Pardubický kraj 2223 4445 6668 Kraj Vysočina 2348 4695 7043 Jihomoravský kraj 5282 10.563 15.845 Olomoucký kraj 2667 5334 8000 Zlínský kraj 2349 4698 7047 Moravskoslezský kraj 5132 10.265 15.397 Česká republika 50.000 100.000 150.000

Zdroj: Ministerstvo vnitra

Pražské centrum ve středu odbavilo 2765 uprchlíků, celkem už téměř 42.000

Pražské asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům ve středu odbavilo 2765 lidí, zhruba o 50 méně než v úterý. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se na něj obrátilo 41.616 lidí. Na twitteru o tom dnes informoval pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Pracoviště v pražském Kongresovém centru funguje nepřetržitě a je společné pro hlavní město a Středočeský kraj.

Pracovníci centra ve středu zajistili ubytování pro 283 lidí. Z toho 105 uprchlíků bylo ubytováno v takzvaném nouzovém režimu, tedy například v tělocvičnách. K odbavení na jiná centra autobusy převezly 231 lidí.

Z ukrajinských uprchlíků, kteří se zaregistrovali v hlavním městě, jich zatím nejvíce nahlásilo pobyt v Praze 4, 10 a 5. Vyplývá to ze středečních statistik ministerstva vnitra. Ve čtvrté městské části jich bylo hlášeno 3876, v desáté 3554 a v páté 3370. Mezi dvěma a třemi tisíci běženců se zaregistrovalo v Praze 8, 3, 6, 9 a 2.

Uprchlíci jsou podle údajů ministerstva nahlášeni ve všech 57 městkých částech s výjimkou jedné. Například i v Nedvězí, které je se zhruba 330 obyvateli nejmenší pražskou městskou částí, se zaregistrovalo 21 Ukrajinců prchajících před válkou. Drtivá většina běženců byla hlášena ve 22 očíslovaných městských částech, z těch neočíslovaných jich pobyt nejvíce nahlásilo v Čakovicích, a to 363.

V Praze magistrát organizuje nouzové ubytování uprchlíků v tělocvičnách, komunitních centrech a dalších prostorech, zároveň shání i lůžka v hotelích. Prostory hledají i radnice městských částí, například Praha 10 ubytovala v bytovém domě v Malešicích přes stovku uprchlíků. Praha 5 pro Ukrajince připravuje ubytování v objektu Smíchovské tržnice a Praha 9 v bývalé poště v Poděbradské ulici.

I přes to jsou kapacity v metropoli podle vedení magistrátu nedostačují a vedení města požaduje, aby stát vytvořil jasný systém ubytovávání uprchlíků v jednotlivých krajích.