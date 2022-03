Vnitro vydalo doposud přes 161.000 speciálních víz uprchlíkům

Praha - Česká republika vydala lidem zasaženým ruskou invazí na Ukrajinu přes 161.000 speciálních víz. V pondělí jich udělila zhruba 11.000. Na cizinecké policii a v asistenčních centrech se zaregistrovalo již 90.000 uprchlíků, v pondělí jich přibylo téměř 5500. Na twitteru o tom dnes informovalo ministerstvo vnitra. Pražské centrum odbavilo v pondělí 2945 uprchlíků, asistenční centra mimo Prahu v pondělí zaregistrovala 1215 uprchlíků.

Speciální víza dostalo 56,5 procenta dospělých. Téměř osmdesátiprocentní většinu z nich tvoří ženy. Mezi dětmi převažuje skupina mezi šesti až 15 lety, kterých je 24 procenta. Přes sedm procent uprchlíků, kterým ČR udělila víza, je ve věku od 15 do 18 let, téměř sedmiprocentní podíl mají děti od tří do šesti let. Dětí do tří let je přes pět procent.

O víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny uprchli po zahájení ruské agrese, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění a museli by se jinak na Ukrajinu vrátit. Na cizinecké policii se uprchlíci musí registrovat do 30 dnů po příjezdu.

Ústřední krizový štáb v pondělí rozhodl o pravidelných jednáních zástupců šesti ministerstev o uprchlické krizi. Poprvé se skupina na úrovni minimálně náměstků pod vedením ministra vnitra a šéfa ústředního štábu Víta Rakušana (STAN) sejde dnes. Prvním úkolem skupiny bude podle vnitra vytvoření konceptu finanční podpory rodin, které doma ubytovávají ukrajinské uprchlíky. Rakušan také v sobotu uvedl, že skládá poradní skupinu, která má během dubna připravit střednědobou a dlouhodobou strategii pro adaptaci uprchlíků z Ukrajiny.

Kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině ze země uprchlo přes 200.000 lidí do České republiky. Většina z nich tu nemá žádné zázemí. Kraje proto požadují po vládě, aby ministerstva využila všechna státní ubytovací zařízení pro uprchlíky z Ukrajiny po ruské vojenské invazi. Podle krajů ještě nejsou tyto kapacity zcela naplněny.

Pražské centrum odbavilo v pondělí 2945 uprchlíků, dohromady už přes 36.000

Pražské asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům v pondělí odbavilo 2945 lidí, přibližně o 500 více než v neděli. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se na středisko obrátilo celkem 36.041 lidí. Na twitteru o tom dnes informoval pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Pracoviště v pražském Kongresovém centru funguje nepřetržitě a je společné pro hlavní město a Středočeský kraj.

Ubytování se v pondělí podařilo zajistit pro 323 lidí, z toho 88 uprchlíků bylo ubytováno v takzvaném nouzovém režimu, tedy například v tělocvičnách. K odbavení do jiných asistenčních center z Prahy zamířilo autobusem 136 lidí.

Hřib a jeho náměstek Petr Hlubuček (STAN) v pondělí řekli novinářům, že Praha bude chtít po státu, aby stanovil příspěvek domácnostem za ubytování ukrajinských uprchlíků. Bydlení ve stanech, tělocvičnách či ubytovnách je pouze nouzové. Městské části nyní magistrátu nabízejí něco přes 500 míst pro nouzové ubytování. Město chce také po EU, aby Česku, Slovensku a Polsku s migrační vlnou pomohla.

Magistrát s radnicemi řeší také místa ve školách pro ukrajinské děti. Podle radního Víta Šimrala (Piráti) jsou zřizovány buď samostatné třídy, nebo jsou děti začleňovány do těch současných. Pokud se situace nezmění, místa budou pravděpodobně zaplněna ještě v nynějším školním roce.

Hřib v sobotu upozornil na to, že celkový počet uprchlíků z Ukrajiny v Praze je vyšší než počet lidí odbavených v asistenčním centru. Uprchlíky totiž odbavují i další pracoviště odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Ne všichni příchozí se navíc registrují ihned.

Asistenční centra mimo Prahu v pondělí zaregistrovala 1215 uprchlíků

Za pondělí se na asistenční centra Středočeského kraje v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami obrátilo 1215 ukrajinských běženců. Je to o 165 více než minulé pondělí, kdy ještě nebylo v provozu středisko v Příbrami. Pro 123 z nich zajistili pracovníci center rovněž ubytování. Středisko v Kongresovém centru v Praze, které je společné pro Prahu a Středočeský kraj, v pondělí zaregistrovalo 2945 lidí, 136 lidí bylo z Prahy převezeno do jiných krajských center. ČTK to dnes sdělil mluvčí hejtmanství David Šíma.

Asistenční centrum v Kutné Hoře v kongresovém sále Galerie Středočeského kraje za pondělí obsloužilo 533 uprchlíků. Na mladoboleslavské centrum se obrátilo 433 lidí a v Příbrami si registraci vyřídilo 249 uprchlíků. Všechna místa mají nepřetržitý provoz a kromě pomoci s registrací, ubytováním a pojištěním nabízejí i základní zdravotní ošetření, případně občerstvení pro čekající. Od začátku fungování centra pomoci mimo Prahu odbavila 11.655 Ukrajinců prchajících ze své země před ruskou agresí a zajistila ubytování 1621 lidem.

Na telefonním čísle 226 288 400 kraj zajišťuje zprostředkování základních informací o postupu při registraci, hledání ubytování, vyřizování víz či postupu při získání pracovního povolení a nároku na dávky. Operátoři linky rovněž shromažďují nabídky ubytování pro uprchlíky.