Praha - Ministerstvo vnitra připraví zákon, který upraví situaci pro případ tzv. tvrdého brexitu bez dohody mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Ostatní ministerstva by měla během tohoto týdne připravit paragrafy, které by upravily potřebnou problematiku z jejich hlediska. Kabinet se bude předpisem zabývat 7. ledna a prosadit by ho chtěl do 29. března, kdy má Británie opustit unii, řekl novinářům po dnešním jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO).

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dodal, že tvrdý brexit by přinesl celou řadu komplikací a nikdo si ho nepřeje, je ale třeba se na tuto alternativu připravovat. Vnitro proto vypracovalo zákon, který dočasně upravuje podmínky pro vstup a pobyt britských občanů do Česka a to, jaká by měli v tuzemsku práva.

Z jednání vlády ale vyplynulo, že by návrh měl být širší, uvedli členové vlády. Další ministerstva proto mají předpis rozšířit mimo jiné o problematiku výměny zboží, firemního práva či zdravotnictví. Vzniknout by tak měl tzv. "lex brexit". "Předpokládám, že tento týden dostanu návrhy paragrafů od jednotlivých ministerstev," řekl Hamáček.

Ministři podle Babiše hovořili o tom, že by mohly vzniknout problémy v oblasti dovozu léků či provozu firem. "Domluvili jsme se, že jednotlivá ministerstva předloží jejich návrhy a ministerstvo vnitra bude koordinátorem," řekl. Vláda by se návrhem měla intenzivně zabývat na lednovém zasedání. Klíčové podle Babiše je, že do konce roku 2020 by se nic pro české občany měnit nemělo.

Odchod Velké Británie z EU byl stanoven na 29. března 2019. Britský Parlament měl minulý týden hlasovat o dohodě, kterou vláda dojednala s EU. Premiérka Theresa Mayová však kvůli obavám z odmítnutí dohody hlasování odložila na leden. Stále tak je možný i tvrdý brexit bez dohody.