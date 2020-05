Vnitro připraví kvůli opatřením novelu ústavního zákona - video

Praha - Vláda přerušila dnešní projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která by ministerstvu zdravotnictví dala například možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů nebo regulovat hromadné akce. Ministerstvo vnitra připraví do čtvrtka návrh dalšího postupu formou novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, uvedl na twitteru vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Kabinet by měl ve čtvrtek znovu zasedat.

Případnou změnu ústavního zákona musí schválit Parlament. Pro musí být tři pětiny všech poslanců a následně tři pětiny přítomných senátorů. Novelu ústavního zákona nelze v režimu legislativní nouze projednat ve zkráceném jednání. U jiných vládních návrhů o tom může rozhodnout předseda Sněmovny.

Podle původního návrhu, který dnes vládě předložilo ministerstvo zdravotnictví, by resort měl také pravomoc nařídit povinné používání ochranných prostředků nebo dezinfekce, usměrňovat činnost zdravotních služeb nebo nařídit každému zdravotnickému zařízení vyčlenit konkrétní provozy. Novela zákona o veřejném zdraví by úřadu umožnila také nařídit nošení roušek i po skončení nouzového stavu 17. května. Mohl by dále omezit provoz škol, veřejné hromadné dopravy, bazénů a wellness nebo výrobních provozoven.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že by se novelou zákona o ochraně veřejného zdraví mohla Sněmovna zabývat v úterý a projednat ji ve stavu legislativní nouze. Pravicová opozice už dříve návrh odmítla jako nebezpečný. Například šéf ODS Petr Fiala České televizi řekl, že o restrikcích a omezování svobod nemůže rozhodovat jedno ministerstvo, na což už poukázal Městský soud v Praze v případě ministerských opatření. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes novinářům řekl, že novela pouze zpřesňuje pravomoci jeho resortu.